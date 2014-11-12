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Kültür-Sanat

Kings of Leon'dan yeni albüm müjdesi

Grubun davulcusu Nathan Followill Twitter hesabundan yeni albümün sinyalleri verdi

12 Kasım 2014 22:55

Yaklaşık 1 yıl önce yayınlanan “Mechanical Bull” albümünün turnesine dün Brezilya’da son noktayı koyan ABD'li rock grubu Kings of Leon, eve dönüş yolunda yeni albüm haberini verdi.

Hahif Müzik'in haberine göre, grubun davulcusu Nathan Followill, önceki gece Twitter hesabından yazdığı mesajı “yedinci albüm çok yakında” diye bitirerek albüm haberini duyurdu. Ancak albümün adı, çıkış tarihi ve içeriği hakkında henüz açıklanmış bir bilgi yok.

 

 

Kings of Leon, geçtiğimiz yaz Kuzey Amerika turnesindeyken tur otobüsüyle bir kaza geçirmiş ve Nathan Followill’in yaralanması sonucu birçok konseri iptal etmek durumunda kalmıştı.

 

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