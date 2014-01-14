İzmir'de TCDD Daire Başkanı tutuklandı

İzmir’de, "İmbat Dalgası" olarak adlandırılan liman işletmelerine yönelik yolsuzluk iddiaları ile yapılan operasyonunda dün gözaltına alınan TCDD Limanlar Daire Başkanı M.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, iki yıllık takibin ardından 7 Ocak salı günü, liman işletmelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başlattı. İzmir, Ankara, İstanbul, Hatay ve Van illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda da 28 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan Ulaştırma, Denizcilik ve Habarleşme eski Bakanı Binali Yıldırım’ın bacanağı Cemalettin Haberdar’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi serbest bırakıldı, 14 zanlı da geçen cuma günü tutuklandı.

200 sayfa ifade verdi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlılardan TCDD Limanlar Daire Başkanı M.Y. de dün gözaltına alındı. Kendisine isnat edilen suçlamalarla ilgili yaklaşık 200 sayfa ifade verdiği belirtilen M.Y.’nin, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. M.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Bu arada aynı operasyonda halen 8 kişinin de arandığı bildirildi.