İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan polise adli soruşturma

TCDD İzmir Liman İşletmesi’ne yönelik operasyonun bazı şüphelilere önceden duyurulduğu iddiaları, 10 şüphelinin de aradan 24 saat geçmesine rağmen yakalanaması, İzmir’deki operasyonda da kriz yarattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Haydar yazılı açıklamayla, görevini yapmayan ilgililer hakkında adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Taylan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Liman İşletmesi’ne yönelik operasyonda, 'İcra edilmeyen mahkeme ve Cumhuriyet Savcılığı kararlarına ilişkin' olarak ilgililer hakkında adli soruşturma başlattı. Başsavcı Vekili Baş yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ocak 2014 tarihinde mahkemeden arama ve şüphelilerin yakalanması kararı alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından toplam 37 şüpheli hakkında gözaltına alma kararı verilmiştir. Şu ana kadar toplam 27 kişi gözaltına alınmış olup, 3 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu sabah itibariyle 24 kişi gözaltında olup halen 10 kişi yakalanamıştır. Arama, yakalama ve gözaltına almaya ilişkin mahkeme ve savcılık kararlarının adli kolluğa icra edilmesi amacıyla gönderilmesinden sonraki aşamadaki bazı gelişmeler ve icra edilmeyen mahkeme ve Cumhuriyet Savcılığı kararlarına ilişkin ilgililer hakkında adli soruşturma başlatılmıştır