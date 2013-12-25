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TCDD Genel Müdürü: Gözaltında değilim

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman yolsuzluk opersyonunda gözaltına alındığı haberini yalanladı

25 Aralık 2013 22:54

Ankara’da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman gözaltında olduğu haberini yalanladı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Karaman, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Gözaltında değilim. İşimin başındayım. Bütün enerjimi İstanbul’un yüksek hızlı trenine vermiş durumdayım. Şu anda İstanbul-Ankara arasında test sürüşünü denetliyorum” dedi.

Savcılık, TCDD'nin yaptığı bazı ihalelerle ilgili ihbarlar üzerine bir soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

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