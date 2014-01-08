'Liman ihalesinde tuvalette rüşvet verildi' iddiası

TCDD’ye bağlı liman işletmelerinin ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, müdürlerin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Demiryolu bürokratının rüşvet parasını müdürlüğün tuvaletinde teslim aldığı kamerayla tespit edildi.
İhaleye fesat karıştırma ve liman işlemlerinde yolsuzluk iddiasıyla İzmir merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Demiryolları müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltında. İzmir Liman İşletmeleri’ne düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonu DDY Genel Müdürlüğü’nü içine alacak şekilde genişletildi. İzmir Liman İşletme Müdürlüğü’nün 2012-2013’te gerçekleştirdiği 20’yi aşkın ihaleye fesat karıştırıldığı ve usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Soruşturmanın, Diyarbakır’a atanan eski İzmir Valisi Cahit Kıraç’a gelen bir ihbar mektubu ile başladığı öğrenildi. Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Mektupta, İzmir Limanı’ndaki yük boşaltma ve palet gibi ihalelerde yolsuzluk yapıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu öne sürüldü.
1 yıl teknik takip
Mahkeme kararı ile adı geçen firma sahipleri ile liman personelinin telefonları 1 yıl dinlendi. Çıkar ilişkisi ve rüşvet alışverilişi kameraya kaydedildi. DDY Genel Müdürlüğü’nün tuvaletinde gerçekleşen rüşvet alışverişinin delil olarak dosyaya da giren gizli kamera ile tespit edildiği belirtildi. İzmir Limanı’ndaki bir ihaleye katılan firma sahibinin içi para dolu James Bond tipi bir çanta ile DDY Genel Müdürlüğü’ndeki bir tuvalete girdiği belirtildi.
Çanta bürokrata geçti
İşadamının ardından DDY’de görevli bir bürokratın aynı tuvalete girdiği ve işadamının çıkarken elinde çanta olmadığı aktarıldı. Rüşvet paralarının konulduğu iddia edilen çantanın birkaç dakika sonra tuvaletten çıkan bürokratın elinde görüntülendiği belirtildi.
Komisyon 3 kez değişti
İddialara göre, gözaltına alınan kamu görevlileri ihale öncesi ve sonrası rüşveti nakit aldı. Polis kamerasının da rüşvet trafiğini saniye saniye görüntülediği aktarıldı. Soruşturmanın İzmir ayağında dönen rüşvet miktarının 700-800 bin TL’yi bulduğu iddialar arasında. İzmir Limanı’ndaki ihalelerin de rüşvetle paylaştırıldığı ileri sürüldü. Bir firmanın ihaleyi kazanması için İhale Komisyonu’nun üç kez değiştirildiği aktarıldı. Liman personeli ile menfaat ilişkisi kuran firmanın bu sayede palet ihalesini kazandığı iddia edildi.
İstedikleri firmaya iş servisi
T.C. Devlet Demiryolları Liman İşletmeleri’ne bağlı ihalelerde usulsüzlük ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Hatay ve Van’da zanlılara ait ev ve işyerlerine 500 polisin katıldığı eşzamanlı operasyon yapıldı. İzmir Liman İşletme Müdürü T.Y’nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ikinci yolsuzluk operasyonunda da adı geçen işadamı M.C.B’nin de bulunduğu 12 kişinin arandığı bildirildi.
İhale bilgisi sızdırılmış
Zanlıların, TCDD’nin liman işletmelerindeki ihalelere fesat karıştırdığı, rüşvet karşılığı işlem yaptığı, ihale ve işlemlerle ilgili bilgi sızdırdığı, görevi kötüye kullandığı iddia edildi. Zanlıların ayrıca ihalelerde usulsüzlük yaparak istedikleri kişilere verilmesini sağladıkları ileri sürüldü.Gözaltına alınan İzmir Liman İşletme Müdürü T.Y, İzmir Liman İşletme Müdür Yardımcısı B.B, İzmir Liman İşletme Müdür Yardımcısı M.Ö, İzmir Limanı Terminal Şefi M.A, İzmir Operasyon Müdürü I.O, İzmir Terminal Şefi H.Ç, İzmir Liman Operasyon Müdürü Ş.A, liman işletme memurları N.A. ile H.B, puantör memuru A.O.Y, Ankara TCDD Liman Eski Daire Başkan Yardımcısı Ş.Ç, İskenderun Liman Müdür Yardımcısı O.N, Tatvan Van Gölü Feribot işletmeleri Müdürü Ş.Ç, işadamları S.E. ile G.B’nin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Operasyonu yapan polisler açığa alındı
İzmir’de liman operasyonunu gerçekleştiren birimlerin başındaki Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Behzat Tuzcu, dün öğleden sonra görevlerinden alındı.
Yıldırım: Önemli olan iş yapmaktır
Ulaştırma Denizcilik Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım, liman operasyonuna ilişkin “3 yıl aradan sonra operasyonun zamanlaması manidar” dedi. Yapılan her işte mutlaka bir şey bulmak isternirse “Bulursunuz” ifadesini kullanan Yıldırım, “önemli olan iş yapmak ortaya bir ürün koymaktır” dedi. Bacanağı olduğu iddia edilen C.H.’nin arandığının sorulması üzerine “Alınıp alınmadığını bilmiyorum” dedi.
TCDD: İnceledik cezalık durum yok
TCDD Genel Müdürlüğü, limandaki rüşvet iddialarına yönelik savcılığın 14 Kasım 2011’de soruşturma başlattığını açıkladı. Konunun incelendiği bildirilerek, “Limandaki doğrudan teminler, TCDD Teftiş Kurulu’nca incelenmiş ve adli cezayı gerektirecek herhangi bir durum olmadığı tespit edilmiştir” denildi. Ayrıca TCDD’de çalışan 8 personelin bilgilerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı, Genel Müdürlük binasında arama yapılmadığı kaydedildi.