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'Liman ihalesinde tuvalette rüşvet verildi' iddiası

İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve li­man iş­lem­le­rin­de yol­suz­luk id­di­asıy­la İz­mir mer­kez­li 5 il­de eş­za­man­lı ya­pıl­an operasyonda ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı

08 Ocak 2014 11:06

TCDD’ye bağlı liman işletmelerinin ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, müdürlerin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Demiryolu bürokratının rüşvet parasını müdürlüğün tuvaletinde teslim aldığı kamerayla tespit edildi.

İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve li­man iş­lem­le­rin­de yol­suz­luk id­di­asıy­la İz­mir mer­kez­li 5 il­de eş­za­man­lı ope­ras­yon ya­pıl­dı. De­mir­yol­la­rı mü­dür­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tın­da. İz­mir Li­man İş­let­me­le­ri­’ne dü­zen­le­nen iha­le yol­suz­lu­ğu ope­ras­yo­nu DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü içi­ne ala­cak şe­kil­de ge­niş­le­til­di. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­’nün 2012-2013’te ger­çek­leş­tir­di­ği 20’yi aş­kın iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı ve usul­süz­lük ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­di. So­ruş­tur­ma­nın, Di­yar­ba­kı­r’­a ata­nan es­ki İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­ra­ç’­a ge­len bir ih­bar mek­tu­bu ile baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre,  Mek­tup­ta, İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki yük bo­şalt­ma ve pa­let gi­bi iha­le­ler­de yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı ve rüş­vet çar­kı ku­rul­du­ğu öne sü­rül­dü.

 

1 yıl teknik takip

 

Mah­ke­me ka­ra­rı ile adı ge­çen fir­ma sa­hip­le­ri ile li­man per­so­ne­li­nin te­le­fon­la­rı 1 yıl din­len­di. Çı­kar iliş­ki­si ve rüşvet alışverilişi ka­me­ra­ya kay­de­dil­di. DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün tu­va­le­tin­de ger­çek­le­şen rüş­ve­t alışverişinin de­lil ola­rak dos­ya­ya da gi­ren giz­li ka­me­ra ile tespit edildiği belirtildi. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki bir iha­le­ye ka­tı­lan fir­ma sa­hi­bi­nin içi pa­ra do­lu Ja­mes Bond ti­pi bir çan­ta ile DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de­ki bir tu­va­le­te gir­di­ği be­lir­til­di.

 

Çanta bürokrata geçti

 

İşada­mı­nın ar­dın­dan DDY’­de gö­rev­li bir bü­rok­ra­tın ay­nı tu­va­le­te gir­di­ği ve işa­da­mı­nın çı­kar­ken elin­de çan­ta olmadığı ak­ta­rıl­dı. Rüş­vet pa­ra­la­rı­nın ko­nul­du­ğu id­di­a edi­len çan­ta­nın bir­kaç da­ki­ka son­ra tu­va­let­ten çı­kan bü­rok­ra­tın elin­de gö­rün­tü­len­di­ği be­lir­til­di.

Komisyon 3 kez değişti

İd­di­ala­ra gö­re, gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri iha­le ön­ce­si ve son­ra­sı rüş­ve­ti na­kit al­dı. Po­lis ka­me­ra­sı­nın da rüş­vet tra­fi­ği­ni sa­ni­ye sa­ni­ye gö­rün­tü­le­di­ği ak­ta­rıl­dı. So­ruş­tur­ma­nın İz­mir aya­ğın­da dö­nen rüş­vet mik­ta­rı­nın 700-800 bin TL’­yi bul­du­ğu id­di­alar ara­sın­da. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki iha­le­le­rin de rüş­vet­le pay­laş­tı­rıl­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü. Bir fir­ma­nın iha­le­yi ka­zan­ma­sı için İha­le Ko­mis­yo­nu­’nun üç kez de­ğiş­ti­ril­di­ği ak­ta­rıl­dı. Li­man per­so­ne­li ile men­fa­at iliş­ki­si ku­ran fir­ma­nın bu sa­ye­de pa­let iha­le­si­ni ka­zan­dı­ğı id­di­a edil­di.

 

İstedikleri firmaya iş servisi

 

T.C. Dev­let De­mir­yol­la­rı Li­man İş­let­me­le­ri­’ne bağ­lı iha­le­ler­de usul­süz­lük ih­ba­rı üze­ri­ne baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­da İz­mir baş­ta ol­mak üze­re İs­tan­bul, An­ka­ra, Ha­tay ve Va­n’­da zan­lı­la­ra ait ev ve iş­yer­le­ri­ne 500 po­li­sin ka­tıl­dı­ğı eş­za­man­lı ope­ras­yon­ yapıldı. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y’­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ikin­ci yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da da adı ge­çen işa­da­mı M.C.B’­nin de  bu­lun­du­ğu 12 ki­şi­nin aran­dı­ğı bil­di­ril­di.

 

İhale bilgisi sızdırılmış

 

Zan­lı­la­rın, TCDD’­nin li­man iş­let­me­le­rin­de­ki iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı, rüş­vet kar­şı­lı­ğı iş­lem yap­tı­ğı, iha­le ve iş­lem­ler­le il­gi­li bil­gi sız­dır­dı­ğı, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı id­di­a edil­di. Zan­lı­la­rın ay­rı­ca iha­le­ler­de usul­süz­lük ya­pa­rak is­te­dik­le­ri ki­şi­le­re ve­ril­me­si­ni sağ­la­dık­la­rı ile­ri sü­rül­dü.Gö­zal­tı­na alı­nan İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı B.B, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı M.Ö, İz­mir Li­ma­nı Ter­mi­nal Şe­fi M.A, İz­mir Ope­ras­yon Mü­dü­rü I.O, İz­mir Ter­mi­nal Şe­fi H.Ç, İz­mir Li­man Ope­ras­yon Mü­dü­rü Ş.A, li­man iş­let­me me­mur­la­rı N.A. ile H.B, pu­an­tör me­mu­ru A.O.Y, An­ka­ra TCDD Li­man Es­ki Dai­re Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ş.Ç, İs­ken­de­run Li­man Mü­dür Yar­dım­cı­sı O.N, Tat­van Van Gö­lü Fe­ri­bot iş­let­me­le­ri Mü­dü­rü Ş.Ç, işa­dam­la­rı S.E. ile G.B’­nin sor­gu­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

 

Operasyonu yapan  polisler açığa alındı

 

İz­mi­r’­de li­man ope­ras­yo­nunu ger­çek­leş­ti­ren bi­rim­le­rin ba­şın­da­ki Em­ni­yet Mü­dür Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şe­vik, Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ta­ner Ay­dın ve Nar­ko­tik Suç­la­rıy­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü Beh­zat Tuz­cu, dün öğ­le­den son­ra gö­rev­le­rin­den alın­dı.

 

Yıldırım: Önemli olan iş yapmaktır

 

Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik Ha­ber­leş­me es­ki Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, li­man ope­ras­yo­nuna ilişkin “3 yıl ara­dan son­ra ope­ras­yonun za­man­la­ma­sı ma­ni­dar­” dedi. Ya­pı­lan her iş­te mut­la­ka bir şey bul­mak is­ternirse “Bu­lur­su­nuz” ifadesini kullanan Yıldırım, “önemli olan iş yap­mak or­ta­ya bir ürün koy­maktır” dedi. Bacanağı olduğu iddia edilen C.H.’nin arandığının sorulması üzerine “A­lı­nıp alın­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­rum” de­di. 

 

TCDD: İnceledik cezalık durum yok

 

TCDD Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, li­man­da­ki rüşvet id­di­ala­rına yö­ne­lik sav­cı­lı­ğı­n 14 Ka­sım 2011’de so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ko­nu­nun incelendiği bil­di­ri­le­rek, “Li­man­da­ki doğ­ru­dan te­min­ler, TCDD Tef­tiş Ku­ru­lu­’n­ca in­ce­len­miş ve ad­li ce­za­yı ge­rek­ti­re­cek her­han­gi bir du­rum ol­ma­dı­ğı tes­pit edil­miş­ti­r” de­nil­di. Ay­rı­ca TCDD’de ça­lı­şan 8 per­so­ne­lin bil­gi­le­ri­ne baş­vu­rul­mak üze­re gö­zal­tı­na alın­dı­ğı, Ge­nel Mü­dür­lük bi­na­sın­da ara­ma ya­pıl­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.

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