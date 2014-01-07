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Yolsuzluk operasyonu Ankara'ya sıçradı; TCDD'de arama yapıldı

Yolsuzluk operasyonu kapsamında ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonun Ankara ayağında TCDD Genel Müdürlük binasında arama yapıldı

07 Ocak 2014 14:46

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat karıştırmak ve limanlardaki işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonun Ankara ayağında TCDD Genel Müdürlük binasında arama yapıldı.

Operasyonun Ankara ayağında gözaltına alınan 2 bürokrat İzmir’e gönderildi. Mali Suçlarla Mücadele polisi, gözaltına alınan bürokratların TCDD Genel Müdürlüğü’ndeki makamlarında arama yaptı. Polislerin arama yaptığı sırada Genel Müdür Süleyman Karaman’ın da kendi makamında olduğu bildirildi.

 

5 ilde 30'a yakın gözaltı

 

Liman İşletmelerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik bilgiler üzerine İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerin uzun süren takibinin ardından usulsüzlük yapan kişilerin kimliklerinin belirlenmesiyle operasyona başlandı. İzmir, İstanbul, Ankara, Van ve Hatay’da yapılan eşzamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

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