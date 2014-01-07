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İzmir'deki yolsuzluk operasyonunu yapan polisler görevden alındı

TCDD Liman İşletme Müdürlüğü'ne yapılan yolsuzluk operasyonunun ardından İzmir Emniyeti'nde bir emniyet müdür yardımcısı ile iki şube müdürü görevden alındı

07 Ocak 2014 19:16

İzmir’de bu sabah TCDD Liman İşletme Müdürlüğü ve bağlı bulunduğu daire başkanlıklarına yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleştiren bir emniyet müdür yardımcısı ile iki şube müdürü görevden alındı.

Operasyonu yapan birimlerin başındaki Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Behzat Tuzcu, bugün öğleden sonra görevlerinden alındı. Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerinden sorumluydu.

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