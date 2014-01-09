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İzmir liman soruşturmasında tapeler çıktı: Rüşvet alan 'covanni', ihale dosyası 'davetiye'

İzmir Liman İşletmesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiası ile gerçekleştirilen operasyonun tape kayıtlarına göre, bazı liman memurlarının aylık sabit rüşvete bağlandı

09 Ocak 2014 20:48

İzmir'de, 'imbat dalgası' olarak adlandırılan Liman İşletmesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda polisin dinleme kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlara göre, ihale dosyalarına 'davetiye', para alan kişilere de 'covanni' gibi çeşitli takma isimler kullanıldı. Ayrıca Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar’ın, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile yaptığı görüşmeler de kayıtlarda yeraldı. Gözaltında bulunan 24 şüpheli ifadelerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

İzmir Liman İşletmesinde yolsuzluk yapıldığı yönünde ihbar mektubunun zamanın İzmir Valisi Cahit Kıraç'a gitmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki örgütlü suçlar bürosu savcılarından Ali Çelik, soruşturma başlattı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla geçen Salı günü İzmir, İstanbul, Hatay, Van ve Ankara”da eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında TCDD Liman İştetmeleri’nin Ankara ve İzmir’deki üst düzey yöneticileri, memurlar, işadamlarının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Aralarında, Binali Yıldırım’ın bacanağının da bulunduğu 10 kişi ise yakalanamadı. İstanbul ve Ankara’daki zanlıların gözaltına alınamaması nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu iki ildeki görevli polislerle ilgili soruşturma başlattı.

 

Tapeler ortaya çıktı

 

Polisin teknik ve fiziki takibinden kurtulmak için büyük alışveriş merkezlerinin tuvaletlerinde para alışverişi yaptıkları tespit edilen zanlıların birbirleriyle telefon görüşmelerinin ayrıntıları da yine soruşturma dosyasında yeraldı. Zanlıların birbirleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde ihale dosyalarını 'davetiye' olarak nitelendirdiği, birbirlerine de 'davetiyeyi gönderiyorum incele' gibi görüşmelerin sıklıkla geçtiği ortaya çıktı. Bunun yanı sırada maddi menfaat sağlayan kişilere de 'Covanni' gibi takma isimlerin kullanıldığı da yine görüşmelerin incelenmesiyle tespit edildi.

Tapelerde limanda iş yapan bazı işadamlarının, resmi görevlilere kadın göndermesi, bazı memur ve yetkililerin faturalarını ödediği de anlaşıldı. İşadamlarının bazı görevlileri gemilerin bekletilmemesi, yüklerinin çabuk boşaltılması karşılığında aylık sabit rüşvete bağladığı da iddia edildi.

 

Bacanak, TCDD Genel Müdürü ile görüşmüş

 

Yaklaşık 73 sayfayı bulan tape kayıtlarının bir bölümünde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım'ın halen yakalanamayan bacanağı Cemalettin Haberdar’ın TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'la da telefon görüşmesi yaptığı saptandı. Bu görüşmelerde yardım istediği belirlendi.

 

30 klasör adliyeye gitti

 

Bu arada ifadesi tamamlanan zanlıların ifadelerinin yer aldığı yaklaşık 30 klasörden oluşan dosyalar da çuvallar içerisinde adliyeye götürüldü. Bunları inceleyecek olan savcının, buna göre zanlılara yönelteceği soruları belirleyeceği bildirildi. Polisteki işlemleri sırasında bir zanlıya, telefon görüşmelerinden, ilişkilerine kadar tüm ilişkileri için 700 sorunun sorulduğu da öğrenildi.

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