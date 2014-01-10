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İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda Binali Yıldırım'ın bacanağı serbest bırakıldı

Nöbetçi Mahkeme 7. Sulh Ceza Mahkemesine sevkedilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar serbest bırakıldı

10 Ocak 2014 22:20

İzmir'deki Liman İşletmesi operasyonu zanlıları arasında yeralan ve bugün teslim olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar, tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Nöbetçi Mahkeme 7. Sulh Ceza Mahkemesine sevkedilen 14 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: Nuh Aslan, Hüseyin Bülbül, Ali Osman Yılmaz, Burhan Kandemir, İzzet Çırakoğlu, Muzaffer Emre Sakarya, Faruk Yakaryılmaz, Mustafa Ali Altaş, Muhammed Tayfur Uzun, Mahmut Canbayoğlu, Şükrü Çelikyürek, Şentürk Aktaş, Turan Yalçın, Birol Bafra.
AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İzmir Liman Soruşturması kapsamında salı gününden beri aranan bacanağı Cemalettin Haberdar, avukatıyla birlikte İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne saat 11.15'de giderek teslim olmuştu. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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