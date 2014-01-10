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Binali Yıldırım'ın bacanağı teslim oldu

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'deki operasyon kapsamında arandığı iddia edilen bacanağının teslim olduğuna dair bilgisinin olmadığını söyledi

10 Ocak 2014 14:53

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İzmir Liman Soruşturması kapsamında salı gününden beri aranan bacanağı Cemalettin Haberdar,  İzmir Organize Suçlar Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Haberdar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevkedileceği bildirildi. Yıldırım ise bacağının teslim olup olmadığı ile ilgili bilgisi olmadığını ifade etti.

Taylan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İzmir Liman Soruşturması kapsamında salı gününden beri aranan bacanağı Cemalettin Haberdar, avukatıyla birlikte İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne saat 11.15'de giderek teslim oldu. Haberdar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevkedileceği bildirildi.

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İzmir'deki operasyon kapsamında arandığı iddia edilen bacanağının teslim olduğuna dair bilgisinin olmadığını söyledi.
     
Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiği Beydağ ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
     
Yıldırım, "Bacanağınız teslim olmuş, değerlendirmeniz olacak mı?" şeklindeki soru üzerine, "Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Yok, değerlendirme yapmıştık. Bilmiyorum, haberim yok" yanıtını verdi.

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