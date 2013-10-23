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İTÜ öğrencileri, ODTÜ’ye destek için fidanlık kuruyor

İTÜ öğrencileri ve ODTÜ’ye destek için fidanlık kuruyor. Dikilecek fidanlara Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin isimleri verilecek

23 Ekim 2013 15:09

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) ağaç katliamı ve ardından gelen polis müdahalesini protesto etmek için, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, okullarına fidanlık kurma kararı aldı. Fidan dikme eylemi için, 24 Ekim Perşembe günü 12.30’da Dayanışma Meydanı’nda toplanılacak. Ayrıca, Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin isimleri dikilecek fidanlara verilecek.

FKF İTÜ tarafından da konuya ilişkin bir çağrı yayımlandı. “Gençlik ODTÜ’de bir kez daha AKP’ye ve zorbalıklarına boyun eğmeyeceğini gösterirken, bugün AKP’nin ve Melih Gökçek’in saldırılarına karşı Haziran’ın ışığında direnmektedir.” sözlerine yer verilen açıklama şöyle:

“İktidara geldiği günden beri gençliğe saldıran AKP iktidarı bugün ODTÜ’de yaptığı hukuksuzluklara yeni kılıflar uydurmaya çalışıyor. Bu yaşadıklarımız sadece ODTÜ’ye değil, gericiliğe karşı duran, bilimi ve sanatı savunan, aydınlık bir gelecek isteyen bütün gençliğe saldırıdır. Bir süredir tartışılan ODTÜ’den yol geçirme projesinin; 11 yıllık iktidarında birçok hukuksuzluğa imza atmış AKP iktidarının ve AKP’nin belediye başkanı Melih Gökçek’in daha mahkeme kararları bile belli olmadan, dayatmasıyla hayata geçirilen, Haziran Direnişi sürecinde de örneğini gördüğümüz “yaptım oldu” zihniyetinin bir uzantısı olduğunu biliyoruz.

AKP’nin belediye ekiplerinin  “köylü kurnazlığı” ile bayramın son günü öğrencilerin okulda olmamasını fırsat bilip binlerce ağacı talan etmesi kabul edilemez. Bu fırşatçı ve hukuk tanımaz tavır “Belediye çalışması mı, yoksa mafya zorbalığı mı?” sorusuna net bir cevaptır. Bu AKP’nin ve Melih Gökçek’in gençlikten korktuğunun kanıtıdır. 

Haziran’da ellerinde karanfillerle yürüyen halka saldıran AKP’nin polisleri ve eli sopalıları, yandaşları, ODTÜ’de ise ellerinde fidanlarla hukuksuzluğa karşı gelen gençliğe saldırmaktadır. Gençlik ODTÜ’de bir kez daha AKP’ye ve zorbalıklarına boyun eğmeyeceğini gösterirken, bugün AKP’nin ve Melih Gökçek’in saldırılarına karşı Haziran’ın ışığında direnmektedir.

Görülüyor ki, AKP iktidarı ve Melih Gökçek gençlikten korkuyor. Gençlik, AKP’ye biat etmeyeceğini yakın zamanda ODTÜ Ayakta eylemi ve Haziran Direnişinde açıkça göstermiştir. ODTÜ’de haklarını arayan ve bu uğurda mücadele eden arkadaşlarımıza kimliği meçhul kişilerin hangi sıfat ve ne hakla şiddet uyguladıklarını çok merak ediyoruz. Gençliği bu şekilde biat ettireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Gençlik AKP’ye de onun çeteci belediye başkanına da gereken cevabı verecektir.

Biz FKF İTÜ olarak, İTÜ’de 24 Ekim Perşembe günü 12.30’da Dayanışma Meydanı’nda toplanıp kurulacak olan ODTÜ Fidanlığını desteklemek için buluşacağız. Sizleri de fidanlarınızla ODTÜ’deki arkadaşlarımıza destek olmaya çağırıyoruz.

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