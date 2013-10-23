ODTÜ eylemcileriyle taksiciler arasında arbede yaşandı

Kadıköy'de OTDÜ eylemi yapan bir gruba taksiciler tepki gösterinde iki grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 00:00 sıralarında Kadıköy Altıyol'da meydana geldi.

Ankara ODTÜ'de yaşanan olaylara destek vermek isteyen bir grup, Kadıköy Altıyola gelerek yolu trafiğe kapatıp, slogan atarak oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle Altıyol'da trafikte yoğunlaşmalar meydana geldi. Trafik yoğunluğu nedenilye, taksi şoförleri eylem yapan grupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından, olay sözlü tartışma olarak devam etti. Taksiciler ise bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan olayda bazı eylemciler hafif şekilde yaralandı. Olay anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.