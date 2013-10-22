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Taksim'de ODTÜ eylemine polis müdahale etti, plastik mermi kullandı

Polisin Taksim'de plastik mermi kullandığı bildirildi; Bursa'daki eylem, yürüyenlerin arasına torpil atılması üzerine foruma çevrilirken İzmir Alsancak'ta eylemciler yolları trafiğe kapadı

22 Ekim 2013 22:44

ODTÜ'de ağaç kesilerek yol yapımı çalışmalarını protesto eden öğrencilere yönelik müdahalelere karşı İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde toplanma çağrısı yapılması üzerine polis meydanı ablukaya aldı. Polis toplanmak isteyenlere plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti. Avukat Efkan Bolaç, twitter'da Taksim'de 13 kişinin gözaltına alındığı mesajını paylaştı. Gözaltı sayısının daha sonra 26'ya ulaştığı, gözaltına alınanların Vatan Emniyeti'ne götürüldüğü bildirildi. Bir polis helikopteri de Taksim üzerinde bir süre dolaştı.

ODTÜ ormanından geçen otoyol yapımına ilişkin protestolar İstanbul'a da sıçradı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde üniversite forumları ve Halkların Demokratik Kongresi çağrısı ile bir araya gelen kalabalık tünelden Galatasaray Meydanı'na yürümeye başladı. Ancak polis göstericileri İngiliz Konsolosluğu’na sürmeye çalıştı.

Çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler bölgede kimlik kontrolü yaptı ve yoldan geçenlerin çantalarını aradı. Polislere çok sayıda TOMA ve zırhlı araç eşlik etti. Polis, "Valilik tarafından belirlenen toplantı ve yürüyüş alanında değilsiniz. Dağılın" anonsu geçti.

Kalabalık "Polis defol sokaklar bizimdir", "Faşizme karşı omuz omuza", "Diren ODTÜ İstanbul seninle" sloganlarıyla İngiliz Konsolosluğu önüne yürüdü. Bunun üzerine polis, TOMA'yla müdahalede bulundu. Tazyikli suyla yapılan saldırıda adının "Serhat" olduğu öğrenilen bir genç yaralandı.

 

Kadıköy'de devam etme kararı alındı

 

Polis müdahalesinin ardından direnişçiler Odakule'de toplandı. İnsan zinciri kurup sloganlar atan direnişçiler, yeterli sayıya ulaşamayarak eyleme saat 23:00'da Kadıköy'de devam etme kararı aldılar.

Kadıköy'de bir grup genç toplanarak kısa süreli oturma eylemi yaptı, slogan attı. Müdahale olmayan oturma eylemi sona erdi, eylemciler olaysız şekilde dağıldı.


 
Gözaltındaki gazeteci Ulaş Gürşat serbest bırakıldı


 
Gözaltına alınan BirGün gazetesi muhabiri Ulaş Gürşat serbst bırakıldı. Gürşat, "Fotoğraf çektiğim için gözaltına alınıyorum" tweet'iyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası twitterda,"Polis Bianet'ten Elif Akgül'e hakaret etti, BirGün'den Berna Şahin'i tartakladı" paylaşımında bulundu.

Öğrenci Kolektifleri de 2 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Son bilgilere göre toplam gözaltı sayısı 26.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Kardelen Sözen'in gözaltına alındığı öğrenildi.

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İzmir ve Bursa'da da ODTÜ'ye destek eylemleri yapıldı

 

ODTÜ'deki ağaçların gece baskınıyla kesilmesini protesto etmek için İzmir ve Bursa'da da çoğunluğu öğrencilerden oluşan kitle sokaklara çıktı.

Bursa'da Görükle yerleşkesinde toplanan üniversiteliler yüyüyüşe başladı.

Bursa'da yürüyen öğrencilere torpil atıldı. Öğrenciler yürüyüşlerini kazım koyuncu sanat sokağındaki anfide sonlandırıp forum yapmaya başladılar.

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İzmir'de Sevinç Pastanesi önünde kitle toplandı.

Gazi Ortaokulu önünde yolun trafiğe kapatıldığı eylem, gözaltı yapılmadan son buldu.

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Taksim'de ODTÜ'ye destek eylemine polis müdahale etti, gözatılar var

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