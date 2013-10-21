ODTÜ'de kazmalar iki dilde konuştu: Ağaç diken de vardı, öğrenci döven de!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili sırasında ODTÜ ormanında başlattığı gece yarısı operasyonuyla 3 bin ağacı keserek otoyol çalışması başlattı. 21 Ekim Pazartesi günü ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri kesilen ağaçların yerine fidan dikme eylemi yaptı. Ancak dikilen fidanları söken belediye çalışanları ile ODTÜ öğrencileri arasında çıkan arbede çıktı. Öğrencilere kürek ve kazmalarla yapılan saldırının ardından ODTÜ'lüleri fidan dikmeye çalıştıkları alandan çıkarmak üzere polis devreye girdi.

Fatih Pınar, T24 için ODTÜ olaylarını görüntüledi. Pınar'ın ODTÜ'deki olaylar sırasında yaptığı çekimlerden oluşan "video haber"i buradan izleyebilirsiniz. T24'ün ODTÜ olayları sırasında hazırladığı "video röportaj" da yarın yayında olacak.