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Politika

'İstihbaratı güçlü ülkelerin öbür ülkeleri dinlememe durumu olamaz'

Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddialarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Bunları liderler olarak aramızda konuşacağız’ dedi

01 Eylül 2014 19:27

Alman dergisi Der Spiegel’in gündeme getirdiği “Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği” iddiaları ile ilgili konuşan  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Dünyada istihbaratı güçlü olan ülkelerin farklı ülkeleri dinlememe gibi bir durumu olamaz. Bu konuda neyi nasıl yaptıkları ve nasıl deşifre ettikleri önemli. Bunları liderler olarak aramızda konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, KKTC’ye giderken konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddiaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada istihbaratı güçlü olan ülkelerin farklı ülkeleri dinlememe gibi bir durumu olamaz” diyerek, "Bundan önce ABD Almanya’yı dinlemiş ve Almanya bu ciddi bir hesaplaşma adeta bundan dolayı halkı ve etkin çevrelerin değerlendirmeleri olmuştu. Şu anda Türkiye ile ilgili bu süreci liderlerle bir araya geldiğimizde konuşacağız. Bu konuda neyi nasıl yaptıkları ve nasıl deşifre ettikleri önemli. Önümüzde NATO zirvesi ve BM genel kurulu var. Bunları liderler olarak aramızda konuşacağız. Dünya barışını tehdit eden bu tür açıklamaları kontrol altına alma gibi durumları olabilir" şeklinde konuştu.

 

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