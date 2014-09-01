Erdoğan: Polise dördüncü dalga operasyon da olabilir

Polislere yönelik paralel yapı iddialarıyla yürütülen operasyonları değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Bildiğiniz gibi bu bir sürecin devamı. Bundan önceki iki dalgadan sonra yeni yeni süreç ortaya çıkıyor. Bu da sürecin devamı. Bu bir sondur denilemez. Belki burada da ortaya çıkacak yeni bilgi ve belgelerle dördüncü dalga da olabilir. Süreci sadece takip ediyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in 'Çözüm süreci ile ilgili yol hartasını bilmiyoruz' sözlerinin sorulması üzerine "Biz bunları sayın Genelkurmay başkanımızla haftalık toplantımızda görüşürüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı olarak ilk dış ziyaretimi KKTC’ye yaptığını söyleyen Erdoğan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadar adil kapsamlı bir neticeyi özleyerek sürdürdüğü görüşmelerde Güney Kıbrıs hiçbir zaman olumlu bir yaklaşımın içinde olmadı. Bu konuda garantöre ülke olarak Yunanistan’ın da çok daha etkili olmasını bekliyoruz. Uzlaşma yönünde irade her zaman Kıbrıs Türk halkı tarafından ortaya koymaktadır. Maalesef karşı taraf uzlaşma yönünde bir irade ortaya koymamıştır. Gerek şahsım gerek hükümetim olarak bütün görüşmelerimizde KKTC insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik devlet yapısı ve her geçen gün güçlenen ekonomik yapısıyla doğu Akdeniz için örnek teşkil ediyor” dedi.