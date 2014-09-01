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Erdoğan: Yargıyı felce mahkum etmeye çalışan girişimler karşısında hepimiz mesulüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yıl açılışına ilişkin mesajında 'Tüm yargı kurumları yargıyı teslim almaya çalışan siyasi gruplara karşı cesur olmak zorundadır' ifadelerini kullandı

01 Eylül 2014 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ali Alkan’ın ‘yargı bağımsızlığı’na yönelik açıklamalarına isim vermeden yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yıl açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tüm yargı kurumları ve mensupları, yargıya sirayet etmeye çalışan, yargıyı etki altına almaya çalışan, adeta yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı son derece hassas, dikkatli ve cesur olmak zorundadır. Yargı içine sızarak örgütlü şekilde hareket eden ve yargı sistemini adeta felce mahkum etmeye çalışan girişimler karşısında herkes, hepimiz, eşit derecede mesulüz. Bu noktada her ihmalkarlık, her müsamahakarlık, ülkemize, milletimize, gelecek hedeflerimize açık bir haksızlık olacaktır" dedi.

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği ''Yargı kararlarıyla konuşur, söylemleriyle değil'' ifadelerine göndermede bulunarak "Yargı bağımsızlığına müdahale niteliği taşıyan konularda yargının susmasını beklemek, ancak demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne gerçek anlamda bağlılığın yaşandığı ortamda haklılık kazanabilir" şeklinde konuşmuştu.

 

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