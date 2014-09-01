Adli yıl açılışında Yargıtay Başkanı Ali Alkan'dan 'yargı bağımsızlığı' vurgusu

Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın Danıştay töreninde konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na sinirlenerek töreni terk etmesinin ardından başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet, Feyzioğlu'nun konuşma yapacağı "adli yıl" açılış törenine katılmadı. Erdoğan'ın, "Feyzioğlu’nun konuşma yapması durumunda törene katılmayacağını" bildirmesinin ardından toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun "ifade özgürlüğü" adına konuşma yapmasına karar verilen Metin Feyzioğlu'nu ise Yargıtay Başkanı Ali Alkan karşıladı.

Yargıtay Başkanı Ali Alkan konuşmasında Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde sık sık dile getirdiği ''Yargı kararlarıyla konuşur, söylemleriyle değil'' ifadelerine isim vermeden cevap verdi. Alkan, "Yargı bağımsızlığına müdahale niteliği taşıyan konularda yargının susmasını beklemek, ancak demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne gerçek anlamda bağlılığın yaşandığı ortamda haklılık kazanabilir" dedi.

Oya Armutçu ve Rıza Özel'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile başta askeri ve sivil yüksek yargı mensupları ise törene büyük ilgi gösterdiler. HSYK üyeliğine bağımsız aday olan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur da törene katılan isimler arasında dikkat çekti. Muhalefette yargıyı yalnız bırakmadı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş da törene geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Başbakan Davutoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın hükümetin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu’nu protesto etmek amacıyla katılmadığı törende Feyzioğlu'nu Yargıtay Başkanı Ali Alkan karşıladı.

Feyzioğlu, sabah saatlerinde Twitter hesabından yazdığı mesajda ''Günaydın. Bugün Adli Yıl açılış töreninde yargının ve avukatların sorunlarını ve bunların ülkede yaşayan herkese etkilerini konuşacağım'' ifadelerine yer verdi.

O konuşma 12 sayfa

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mini konserin ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan 27 sayfalık, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile 12 sayfalık bir konuşma yapacaklar.

Danıştay törenini terk etmişti

Danıştay’ın 10 Mayıs'ta yapılan 146.kuruluş yıl dönümü törenine Erdoğan, Başbakan olarak katılmıştı. Törende Feyzioğlu'nun sözlerine ve uzun konuşmasına sinirlenen Erdoğan, 11.Cumhurbaşkanı Gül'ün kendisini sakinleştirmeye çalışmasına rağmen salonu terk etmişti.

‘Baro Başkanı konuşacaksa ben katılmam’

Erdoğan, AKP 13. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonunda, 1 Eylül'de yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Danıştay'ın kuruluş yıldönümü toplantısında yaşadıkları olayı bir daha yaşamak istemediğini söylemişti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanının bu toplantılarda konuşmasının bir teamül olduğunu belirten Erdoğan, "Eğer Yargıtay, Baro Başkanı'nı çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ben katılmam. Cumhurbaşkanı gelip de orada Baro Başkanını dinlemek durumunda değil. Bugüne kadar bu tür şeyler olduysa artık bunların reforme edilmesi lazım. Bütün bunlara rağmen Yargıtay Başkanı orada konuşacaksa, Yargıtay Başkanını ben de seve seve dinlerim, Yargıtay'ın başı olduğu için dinlerim. Beni süreler hiç ilgilendirmez, katılmam. Orada Yargıtay Başkanı sadece konuşacaksa eyvallah, ödüllerine vesaire eyvallah. Zaten işin asıl formatında, yasal formatında bu yok. Neymiş teamülmüş. Bir teamül arıyorsanız, böyle bir yerde konuşması gereken Yargıtay üzerinde böyle bir şey aranıyorsa orada cumhurbaşkanı konuşur" demişti.

Başkanlar Kurulu yeniden görüştü

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Yargıtay Başkanlar Kurulu, durum değerlendirmesi için toplanmış ve ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan şu açıklamayı yapmıştı:

"Başkanlar Kurulu geleneklere uygun olarak Barolar Birliği Başkanını da davet edilmesini uygun görmüştü. Fakat bu karar alındığında Sayın Cumhurbaşkanımızın ne adaylığı söz konusuydu ne cumhurbaşkanı olması söz konusuydu. Bu konu henüz netleşmemişti. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra Danıştay Başkanlığındaki o üzücü olaydan da münhem olarak bir açıklama yaptı. Sayın Barolar Birliği Başkanı törene katılırsa kendisinin katılmayacağını ifade etti. Bu, yeni gelişen bir durumdu. Ben, kişisel olarak bunu önemsedim. Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırdım. Başkanlar Kurulu uzun müzakerelerden sonra davetiyelerin dağıtılmış olması, ifade özgürlüğü gibi kavramları gözeterek Barolar Birliği Başkanının toplantıya katılmasını kabul etti ve bu konudaki verilen kararı basın açıklaması yoluyla sizlerle paylaştık."

Davutoğlu Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu da Başbakan olarak ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak olmasını gerekçe göstererek törene katılamayacağını bildirmişti.

Adalet Bakanı: Cumhurbaşkanı'nın olmadığı yerde biz de olmayız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli yıl açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu davet etmesiyle ilgili, “Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir yerde Başbakanımızın, Adalet Bakanı’nın olacağını tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde biz de olmayız” ifadelerine yer vermişti.