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Başbakan Davutoğlu, Yargıtay Adli Yıl Açılışı'na katılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Davutoğlu da Metin Feyzioğlu'nun konuşacağı adli yıl açılışına katılmayacak

30 Ağustos 2014 19:29

12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da Yargıtay'daki açılış törenine katılmayacağı bildirildi.

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

NTV’de yer alan habere göre, Başbakanlık Merkez Bina'da basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Başbakanlık yetkilileri, Bakanlar Kurulu toplantısı olduğundan Başbakan Davutoğlu’nun törene katılmayacağını ifade etti.

Danıştay'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına tepki gösteren Tayyip Erdoğan, salonu terk etmişti.

 

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