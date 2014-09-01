Erdoğan'ın ilk resepsiyonunda şarap ikram edildi

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, 30 Ağustos resepsiyondan izlenimlerini CNN Türk'te anlattı. Erdoğan'ın kendisine "hayırlı olsun" temennisini ilettiğini ifade eden Ergin, Köşk'te isteyen konuklara şarap ikramının yapıldığını söyledi.

"Neler Oluyor?"da Şirin Payzın'ın sorularını cevaplayan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Köşk izlenimlerini izleyicilerle paylaştı.

Ben de şarap içtim

Merak ediliyor diye cevap veriyorum diye konuşan Sedat Ergin, isteyen konuklara içki ikramı yapıldığını kendisinin de şarap içtiğini söyledi.