Çankaya Köşkü'nde muhalefetsiz 30 Ağustos resepsiyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 30 Ağustos nedeniyle Çankaya Köşkü'nde yapılan resepsiyona evsahipliği yaptı.

30 Ağustos resepsiyonuna; siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından yaklaşık 3 bin 500 davetli katıldı. Resepsiyona muhalefet liderleri katılmaması dikkat çekti.

Aydın Doğan ve ailesi de katılanlar arasında

17 Aralık süreci sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında halka şikayet ettiği Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve ailesi de resepsiyona katılan isimler arasındaydı. Doğan Medya temsilcilerinin de katıldığı resepsiyonda Aydın Doğan'ın Erdoğan çiftini kutlarken uzun süre sohbet etmesi dikkat çekti.

Resepsiyona kimler katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez "başkomutan" sıfatıyla, Çankaya Köşkü'ndeki tören alanında, açık havada, 30 Ağustos resepsiyonu verdi. Erdoğan davetlileri, eşi Emine Erdoğan ile karşıladı.

Resepsiyona, TBMM Başkanı Cemil Çiçek eşi Gülten Çiçek ile, Başbakan Ahmet Davutoğlu da eşi Sare Davutoğlu ile geldi. Resepsiyona, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Numan Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, AB Bakanı Volkan Bozkır, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve eşi Kamuran Özel’in de hazır bulunduğu resepsiyonda, kuvvet komutanları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı Ali Alkan da yer aldı.

Milletvekilleri, azınlık cemaatlerinin dini temsilcilerinin de katıldığı resepsiyonda, Jak Kamhi, Aydın Doğan, Ali Sabancı ve İbrahim Çeçen’in de aralarında bulunduğu işadamları ile Hülya Koçyiğit, Necati Şaşmaz, Ahmet Yenilmez, Muazzez Ersoy, Nihat Doğan, Petek Dinçöz ve Demet Akalın gibi sanatçılar da davetliler arasında yer aldı. İşadamı Aydın Doğan resepsiyona ailesiyle katıldı. Sanatçı Muazzez Ersoy’un da resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yanında getirdiği güllerden takdim ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı resepsiyonda, davetlilerle tek tek tokalaşması 1 saat 40 dakika sürdü.