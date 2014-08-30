30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan çiftine 'gül' sürprizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 30 Ağustos nedeniyle evsahipliği yaptığı Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılan isimlerden ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un, Erdoğan çiftini kutlarkeni iki adet beyaz gül vermesi dikkat çekti.

Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin davetli olduğu resepsiyona katılan konuklar arasında bulunan Muazzez Ersoy, kutlama sırasında elinde bulunan iki adet beyaz gülden birini önce Emine Erdoğan'a takdim etti. Elindeki diğer gülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmek isteyen Ersoy'un bu teklifine Erdoğan, eşini işaret ederek gülü ona vermesini rica etti.

İşte Ersoy'un Erdoğan çiftine gül verdiği o görüntüler: