Kulis: İstihbarat, Bakanlar Kurulu'nda "Bahoz Erdal yüzde 99 öldü, ancak elimizde delil yok!" dedi

PKK'nın üst düzey sorumlularından ‘Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin’in ölüp ölmediği Bakanlar Kurulu ve AKP MYK’da gündeme geldi. İstihbarat birimlerinin Fehman Hüseyin hakkında bakanlara ve AKP yöneticilerine “Yüzde 99 öldü. Ancak elimizde delil yok, resmen doğrulamıyoruz” dediği iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, hükümet, PKK'nın üst düzey sorumlularından ‘Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin isimli kişinin öldürüldüğüne ikna oldu ancak ellerinde yüzde 100 delil olmadığı için resmi bir teyit ve açıklama yapılmıyor. Bakanlara ve AKP yöneticilerine “Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz Bahoz Erdal’ın suikastte öldürüldüğüne inanıyor. Yüzde 99 öldü. Ancak elimizde uluslararası ya da ulusal kaynaklı delil yok, resmen doğrulamıyoruz” dendi. Başbakan Binali Yıldırım da “Biraz daha bekleyelim” dedi.

Bir hükümet yetkilisi bu bilgiye dayanarak gazetecilere, Bahoz Erdal’ın ölümünün istihbarat tarafından doğrulandığını söyledi.