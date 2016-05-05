Ve Erdoğan, Davutoğlu'nu gönderiyor; AKP kongresi yeni genel başkan ve başbakanı seçmek için olağanüstü toplanıyor!

AKP, yaklaşık 14 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü iktidarda en büyük siyasal krizi ve yol ayrımını yaşıyor. AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifası konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası bugün AKP'nin 22 Mayıs'ta kongreye gitmesi kararlaştırıldı. 27 Ağustos 2014'te yapılan AKP'nin 1. Olağanüstü Kongre'sinde Erdoğan'ın isteğiyle genel başkan seçilen ve başbakanlığa atanan Davutoğlu, yine Erdoğan'ın isteğiyle 17 gün içinde toplanacak olan 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak.

Kritik gelişmeyi duyuran haber; Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifa edeceği iddiaları gölgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı 1 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından AKP'den geldi. Davutoğlu'nun başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 12:54'te sona erdi. Toplantı yaklaşık 35 dakika sürdü. Toplantıda Davutoğlu'nun partiye veda konuşması yaptığı öğrenildi. MYK'da AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nin 22 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı. Toplantının ardından Davutoğlu, basın toplantısıyla gazetecilerin karşısına çıktı.

Beştepe'deki Erdoğan-Davutoğlu görüşmesinin ardından CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Davutoğlu'nun AKP kongresini olağanüstü toplama planıyla ilgili olarak MYK'yı toplantıya çağırdığını söyledi.

Gelişmelere ilişkin olarak AKP kulislerinden haber aktaran gazetecilerden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de, "Davutoğlu kongrede aday olmayacak. Krizin tek adayla kongreye gidilerek çözülmesi kararı alındı" dedi. Selvi, yeni AKP Genel Başkanı ve Başbakan adaylığı için konuşulan isimlerin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu olduğunu söyledi. Milliyet gazetesi ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'i Genel Başkan adayları arasında gösterdi.

Selvi, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlarken Erdoğan - Davutoğlu görüşmesine ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gergin hava var. Sorunların çözüldüğünü göstermiyor. İstifa yok ama sıkıntılı bir durum var. Ne olduğunu, ne ölçüde olduğunu bilmiyoruz. Bu görüşmenin gerçekleşmesi önemliydi. 1 saat 40 dakika sürmesi bu görüşmenin ağırlığına uygun bir süreydi. Zaten kısa sürmesi başka değerlendirmelere yol açardı. Herhangi bir istifa söz konusu değil. Bir gerginlik var. Burada her şeyin henüz çözüme kavuşturulamadığı şekilde değerlendiriliyor.

"Doğrusu dün AK Parti grubuna döndüğümüzde Başbakan'ın yaptığı konuşma ucu açıktı. Burada bir istifa da söz konusu olabilir, diye değerlendirilmişti. Toplantıdan sonra yapılan MYK toplantısından sonra AK Parti’den birisi bunu sorduğunda Başbakan bir değerlendirme yapacağını, henüz karar vermediğini ama Türkiye aleyhine bir karar vermeyeceğim demişti. Bir arafta durum söz konusuydu. Bugünkü görüşmeden önce o ihtimal biraz daha güçlüydü. Hava biraz daha yumuşamaya, istifa seçeneği değil de yeni bir ilişki oluşturuacaklar. Yola nasıl devam edecekleri şekilde bir hava hakim oldu. İstifa beklentisini ortaya çıkaran sayın Başbakanın grup konuşması."

"Güllük gülistanlık olarak devam edebileceğini düşünmüyorum. Bunları bilgiye dayalı olarak değerlendirmiyorum. Elbetteki bu toplantı rutin değil. MKY ayda 1 toplanır. Evet, istifa yok diyoruz ama MYK yarın yapılacak olması bir o kadar yeni ve çok önemli bir gösterge.

"Yeni genel başkan ve başbakanı konuşmak için çok erken değil. Bu gece itibariyle asıl cevabı aranacak soru bu olacak. Davutoğlu’ndan sonra kim genel başkan ve başbakan olacak? Bence erken değil bu soru, tam zamanında. Elbette Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Berat Albayrak konuşuluyordu. İki isim daha var. Erdoğan kimi işaret ederse o olacak. Ben bu hamleyi yaparken birkaç hamle sonrasını da planladığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı'nın iradesini yansıtmadan bir şey söylemek benim açımdan erken olur. Benim de görevim, bu andan itibaren Cumhurbaşkanı'nın iradesi hangi yönde olacak."



Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kritik görüşmesi saat 18.43'te başladı, 20:20'de sona erdi. Erdoğan ve Davutoğlu, Ankara'da 'devlet günü' olarak bilinen perşembe günü haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirecekti. Salı gecesi geç saatlerde gelen habere göre, bu görüşme erkene alındı. Daha önce 45 ila 50 dakika arasında süren haftalık olağan görüşme bu kez 40 dakika sürdü.

Erdoğan, dün gerçekleşen grup toplantısında "Bu dava için gerekirse makamı, mevkiyi ve nefsimi ayaklarımın altına alırım; hiçbir hesaba, hiçbir makama kurban edilecek bir parti değildir AK Parti" diyen Davutoğlu ile bugün saat 18.43'te bir araya geldi.

Davutoğlu, dünkü grup toplantısında, il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini MKYK'nın kendisinden almasından ve iki lider arasında anlaşmazlıklar olduğunu iddia eden 'pelikan dosyası'ndan sonra konuya dair ilk defa konuşmuştu. Davutoğlu'nun konuşmasında "AK Parti güçlü bir geleneğe sahiptir. Bir dava partisidir, misyon hareketidir" demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ile görüşmeden birkaç saat önce yaptığı 25. Muhtarlar Toplantısı'nda "Önemli olan bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi ve hedeflerinizin ne olduğunu unutmamanız" demişti.



Davutoğlu'nun parti teşkilatına ilişkin yetkileri alındı!

AKP'de il ve ilçe başkanlarını atama yetkisi hafta içi AKP Genel Başkanı'ndan alınarak MKYK'ya verilmişti. 'Davutoğlu'nun yetkilerine tırpan' olarak nitelendiren bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Bakanlar Kurulu'nu toplamıştı. Bakanlar Kurulu 8 saat sürmüştü.



AKP'de 'Reis'çi cepheden 'Hoca'yı hedef alan Pelikan Dosyası

"Pelikan Dosyası" adıyla 1 Mayıs akşamı Wordpress'te açılan bir blogda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren yazı sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da "Pelikanbildirisi" hashtag'iyle en çok konuşulan konular arasında zirveye oturan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reis", Başbakan Davutoğlu "Hoca" olarak tanımlanıyor. 27 maddeden oluşan yazıda gelişmelere ilişkin iddialar Erdoğan cephesi lehine Davutoğlu'na karşı ağır ifadelerle yorumlanmıştı.

"Sağ ve sol omzumuzda dosya tutanlara bakarız"

Davutoğlu dünkü grup toplantısında Pelikan dosyasına ilişkin "Eski Türkiye özlemi çeken sanal şarlatan ve müfterilerin ayak oyunlarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanıp "AK Parti hamdolsun milletten aldığı destekle eski Türkiye defterini kapamıştır. Her türlü fitne ve fesattan bizleri Rabbimiz korusun" diye konuşmuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu "Herkes imtihandadır. Sağ ve sol omzumuzda dosya tutanlara bakarız. Onlar hakkı yazsın, gerisi ne yazarsa yazsın. Kim ne yazarsa yazsın, önce bu iki dosya yazıcıya bakın" ifadelerini kullanmıştı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Şahin: İki kişi arasındaki gerilime karışmamız çok doğru olmazdı

Grup toplantısından sonra partisine geçen Davutoğlu'nun, buradaki konuşmasının alışılmışın aksine kısa sürdüğü bildirildi. Grup toplantısındaki konuşmasına benzer bir konuşma yapmasının ardından söz alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin "İki kişi arasındaki gerilimdi. Bizim de buna karışmamız çok doğru olmazdı" ifadelerini kullandığı bildirildi.