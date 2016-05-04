T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Davutoğlu ile Erdoğan görüşmesi öncesi açıklama

Bir gün erkene alınan görüşme Ankara kulislerini hareketlendirmişti

04 Mayıs 2016 17:36

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, istifa iddiaları ve AKP'deki iç çatışma nedeniyle merakla beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bu akşam gerçekleşecek olan görüşmenin "olağan olduğunu" belirtti.

AKP’nin siyasi tarihinde önemli olaylardan biri olarak yer alacak 29 Nisan MKYK’sında, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, il ve ilçe başkanı atama yetkisini devretmek zorunda kalmasının yol açtığı sıcak tartışmaların hemen ertesinde dünkü grup konuşmasında yaptığı çıkış Ankara kulislerini yeniden hareketlendirmişti.

 

 

Bu iki gelişme yan yana gelince, Ankara’da bütün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun yarın yapılması planlanan ancak bugün 18.00’e alınan haftalık olağan görüşmesine çevrilmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmeyle ilgili olarak ''Sayın Başbakanı kabul haftalık olağan görüşme'' dedi.

ETİKETLER

davutoğluerdoğangörüşmeakşamolağancumhurbaşkanlığı kaynakları

İlgili Haberler

AKP’de genel başkana tırpan ve 8 saatlik Bakanlar Kurulu’nun ardından gözler Erdoğan – Davutoğlu görüşmesinde

Davutoğlu, partisinin grup toplantısında "Bu dava için gerekirse makamı ve nefsimi ayaklarımın altına alırım" demişti

Erdoğan, Davutoğlu'yla görüşmeden önce konuştu: Önemli olan bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi unutmamanız

"Birileri sizlerle buluşmamı hazmedemiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24