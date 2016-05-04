Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Davutoğlu ile Erdoğan görüşmesi öncesi açıklama

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, istifa iddiaları ve AKP'deki iç çatışma nedeniyle merakla beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bu akşam gerçekleşecek olan görüşmenin "olağan olduğunu" belirtti.

AKP’nin siyasi tarihinde önemli olaylardan biri olarak yer alacak 29 Nisan MKYK’sında, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, il ve ilçe başkanı atama yetkisini devretmek zorunda kalmasının yol açtığı sıcak tartışmaların hemen ertesinde dünkü grup konuşmasında yaptığı çıkış Ankara kulislerini yeniden hareketlendirmişti.

Bu iki gelişme yan yana gelince, Ankara’da bütün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun yarın yapılması planlanan ancak bugün 18.00’e alınan haftalık olağan görüşmesine çevrilmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmeyle ilgili olarak ''Sayın Başbakanı kabul haftalık olağan görüşme'' dedi.