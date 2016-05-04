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AKP’de genel başkana tırpan ve 8 saatlik Bakanlar Kurulu’nun ardından gözler Erdoğan – Davutoğlu görüşmesinde

Davutoğlu, partisinin grup toplantısında "Bu dava için gerekirse makamı ve nefsimi ayaklarımın altına alırım" demişti

04 Mayıs 2016 03:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen grup toplantısında "Bu dava için gerekirse makamı, mevkiyi ve nefsimi ayaklarımın altına alırım; hiçbir hesaba, hiçbir makama kurban edilecek bir parti değildir AK Parti" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bugün  görüşecek. Saat 18:00'de başlaması beklenen görüşme, henüz başlamadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık olarak kullanılan Çankaya Köşkü'nde olduğu, görüşmenin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

Başbakan Davutoğlu, dünkü grup toplantısında, il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini MKYK'nın kendisinden almasından ve iki lider arasında anlaşmazlıklar olduğunu iddia eden 'pelikan dosyası'ndan sonra konuya dair ilk defa konuşmuştu. Davutoğlu'nun konuşmasında "AK Parti güçlü bir geleneğe sahiptir. Bir dava partisidir, misyon hareketidir" demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ile görüşmeden birkaç saat önce yaptığı 25. Muhtarlar Toplantısı'nda  "Önemli olan bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi ve hedeflerinizin ne olduğunu unutmamanız" demişti.

 

 

Davutoğlu'na tırpan mı; AKP'de Genel Başkan'ın parti teşkilatına ilişkin yetkileri MKYK'ya devredildi!

 

AKP'de il ve ilçe başkanlarını atama yetkisi hafta içi AKP Genel Başkanı'ndan alınarak MKYK'ya verilmişti. 'Davutoğlu'nun yetkilerine tırpan' olarak nitelendiren bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Bakanlar Kurulu'nu toplamıştı. 

 

AKP'de 'Reis'çi cepheden 'Hoca'yı hedef alan ağır iddialar 

 

"Pelikan Dosyası" adıyla 1 Mayıs akşamı Wordpress'te açılan bir blogda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren yazı sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da "Pelikanbildirisi" hashtag'iyle en çok konuşulan konular arasında zirveye oturan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reis", Başbakan Davutoğlu "Hoca" olarak tanımlanıyor. 27 maddeden oluşan yazıda gelişmelere ilişkin iddialar Erdoğan cephesi lehine Davutoğlu'na karşı ağır ifadelerle yorumlanmıştı.

 

"Sağ ve sol omzumuzda dosya tutanlara bakarız"

 

Davutoğlu dünkü grup toplantısında pelikan dosyasına ilişkin "Eski Türkiye özlemi çeken sanal şarlatan ve müfterilerin ayak oyunlarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanıp "AK Parti hamdolsun milletten aldığı destekle eski Türkiye defterini kapamıştır. . Her türlü fitne ve fesattan bizleri rabbimiz korusun" diye konuşmuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu "Herkes imtihandadır. Sağ ve sol omzumuzda dosya tutanlara bakarız. Onlar hakkı yazsın, gerisi ne  yazarsa yazsın. Kim ne yazarsa yazsın, önce bu iki dosya yazıcıya bakın" ifadelerini kullanmıştı.

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şahin: İki kişi arasındaki gerilime karışmamız çok doğru olmazdı

 

Grup toplantısından sonra partisine geçen Davutoğlu'nun, buradaki konuşmasının alışılmışın aksine kısa sürdüğü bildirildi. Grup toplantısındaki konuşmasına benzer bir konuşma yapmasının ardından söz alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin "Kişi arasındaki gerilimdi. Bizim de buna karışmamız çok doğru olmazdı" ifadelerini kullandığı bildirildi.

 

Görüşme erkene alındı

 

Kulislerden, Erdoğan ve Davutoğlu'nun perşembe günü görüşeceği öğrenilmişti. Salı gecesi geç saatlerde gelen habere göre, bu görüşme erkene alınmış oldu. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde gerçekleştireceği muhtarlar toplantısından sonra saat 18.00'de Başbakan Davutoğlu ile görüşecek.

 

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