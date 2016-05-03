Financial Times: Davutoğlu'nun görevi tehlikede

İngiliz Financial Times gazetesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevinin Avrupa Birliği (AB) ile varılan vize anlaşması nedeniyle tehlikede olduğunu yazdı. Financial Times'a göre, Davutoğlu ile gücünü daha da pekiştirmek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki haberler artarken, Başbakan Davutoğlu'nun AB ile anlaşma girişimi de bunda etkili oldu.

Financial Times'ın İstanbul'daki muhabiri Mehul Srivastava ile Brüksel'deki muhabiri Alex Barker'ın imzalarını taşıyan haberde, Başbakan Davutoğlu'nun Mart ayında AB'ye, Yunanistan'a geçen tüm göçmenleri almayı teklif etmesinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i şaşırttığını, Avrupa'nın göç krizinde de gidişatı değiştirdiklerini belirtiliyor. Haber şöyle sürüyor:

"Bu, sürpriz bir siyasi manevraydı. Çünkü Sayın Davutoğlu bu konuda, Türkiye'deki en güçlü kişiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışmamıştı."

Financial Times'a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi de Türkiye ile 6 ay boyunca yürütülen görüşmelerde Erdoğan'ın sürecin parçası olmadığı dönemlerden geçildiğini söylemiş.

Financial Times'taki haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmaya mesafeyle yaklaştığı belirtiliyor. Davutoğlu'nun ekibinin ise Avrupa'nın Haziran sonuna dek vize muafiyeti sözünü yerine getirmemesi halinde, Başbakanın görevinin tehlikede olacağından kaygı duydukları aktarılıyor.

Haberde, Başbakan Davutoğlu'nun bu yöndeki kaygılarını 10 gün önce Türkiye'yi ziyaret eden Merkel'e ve AB yetkililerine de ilettiği yazıyor. Görüşmelere katılan iki üst düzey yetkili kaynak gösterilerek...

‘'Davutoğlu risk aldı’’

Financial Times'a konuşan ve AB ile görüşmelere katılan bir Türk yetkili şunları söylemiş:

"Davutoğlu bir risk aldı ve bu onu korunmasız bıraktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinden bir yetkilinin görüşleri ise şöyle:

"Anlaşma, AB'nin ne kadar güvenilir bir müttefik olduğunu görmek açısından bir sınav niteliğinde. Cevaplanması gereken soru açık: Avrupa sözünü tutacak mı?"

Başbakan'ın bir sözcüsü ise Financial Times'a yaptığı açıklamada "Türkiye-AB anlaşmasını Türkiye'deki siyasi sürece bağlamak tamamen temelsiz bir yaklaşımdır. Eğer AB tarafı yükümlülüklerini yerine getirmezse, anlaşma da olmayacaktır. Bu, Türk siyasetinin bir konusu değildir" demiş.

‘'Erdoğan, Davutoğlu ile siyasi bir oyun oynuyor’'

Financial Times'ın haberinde daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu arasında son dönemde yaşananlar özetleniyor.

Cumhurbaşkanının Başbakanı ilkbaharda toplanacak bir kongreyle değiştireceği yönündeki haberlerin Davutoğlu cephesinde alarma neden olduğu, "Erdoğan yanlısı bir gazeteci" olarak tanımlanan Nasuhi Göngör'ün "AK Parti artık Davutoğlu ile yoluna devam edemez" dediği, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) partinin il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini Başbakandan aldığı hatırlatılıyor.

Üst düzey bir Avrupalı diplomatın gelişmelerle ilgili yorumu, "Erdoğan Davutoğlu ile siyasi bir oyun oynuyor" şeklinde.

‘'AB, Davutoğlu'nun başarılı olmasını istiyor’'

Haber şu satırlarla noktalanıyor:

"Avrupalı liderler için Sayın Davutoğlu ile muhatap olmanın bir avantajı da, Sayın Erdoğan'la muhatap olmamak. Zira gazeteciler aleyhine dava açan, Kürt muhalif liderlere eziyet eden ve kendisine insan hakları dersi verdiği için Batı'ya fırça çeken Sayın Erdoğan giderek daha otoriter bir lider olarak görülüyor.

"Bazı üst düzey AB yetkilileri, Erdoğan'ın son dönemdeki sert açıklamalarının kısmen 'birliği tahrik, anlaşmayı da sabote etme' amacıyla yapıldığını düşünüyor...

"Sayın Merkel'le çalışan diplomatlar ise onun anlaşmanın kısmen 'Sayın Erdoğan'ı mutlu etmeye' bağlı olduğunu bildiğini söylüyor. Yine de AB, Sayın Davutoğlu'nun başarılı olmasını istiyor çünkü onu, Sayın Erdoğan'ın otoriter tavrı üzerinde ılımlı etkisi olabilecek bir kişi olarak görüyor."