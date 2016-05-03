Demirtaş’tan Davutoğlu’na: Tezkereni aldın, gidiyorsun; 23 Nisan’da çocuklar bile o koltukta daha keyifli oturdu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP teşkilatına ilişkin yetkilerinin elinden alınıp MYKY’ya verilmesine ilişkin, “Tezkereni aldın, gidiyorsun; 23 Nisan’da çocuklar bile o koltukta daha keyifli oturdu” dedi.

Anayasa Komisyonu’ndaki dokunulmazlık görüşmelerinde çıkan kavga için Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’li vekiller için, “Destan yazdılar” demesini eleştiren Demirtaş, “Özellikle kafası basmayan bir grup tetikçiyi, kazma olarak, kalas olarak kullanmak için özellikle seçmişler. Stajyer başbakan bunları kutluyor, “Destan yazdılar” diye. Senin tezkereni yazmışlar haberin yok” diye konuştu.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Demirtaş, Davutoğlu’nun açıklamaları ve yetkilerinin elinden alınmasına ilişkin şöyle dedi:

“Aldın tezkereni gidiyorsun işte. 50 defa seni uyarmadım mı? Kazansan da, kaybetsen de gidicisin demedim mi? HDP büyürse sen de kurtulursun demedim mi? Ne oldu, dediğimize geldi. Hiçbir zaman gelemedin gerçi. 23 Nisan’da oturan çocuklar bile daha keyifli oturdu, sen o koltukta bir gün oturamadın.”