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Politika

Bakanlar Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu'nun gündeminde, Kilis'e yönelik tedbir paketi ve Suriye ile Irak'taki gelişmeler de yer alacak

02 Mayıs 2016 15:07

Bakanlar Kurulu bugğn saat 11:20'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe altıncı kez yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde, PKK'ya yönelik operasyonlar ve bölgenin yeniden inşasına dönük çalışmalar, Kilis'e yönelik tedbir paketi ve Suriye ile Irak başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler, mültecilerin geri kabulü konusunda Avrupa Birliği ile varılan mutabakat ve vize muafiyeti gibi konuların yer alması bekleniyor.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde, ilki 19 Ocak 2015'de olmak üzere beş kez Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmişti.

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