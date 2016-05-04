Erdoğan-Davutoğlu krizi Sabah ve Takvim'e AKP toplantısını sansürletti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Sabah ve Takvim gazeteleri, genel başkanda olan parti teşkilatlarına ilişkin atama yetkisinin MKYK'ya devredilmesinin ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifa sinyali verdiği dünkü AKP grup toplantısındaki sözlerini sansürledi. İki gazete de Davutoğlu'nun sözlerine birinci sayfalarında hiç yer vermezken, iç sayfalarından verdikleri haberlerinde, "Bu davalar için gerekirse makamı elimin tersiyle iterim, nefsimi ayaklarımın altına alırım. Sanal şarlatan ve müfterilerin ayak oyunlarına izin vermem" ifadelerini sansürledi.

Sabah'ın, AKP'nin grup toplantısına ilişkin "Hiçbir yere kaçamazlar" başlığıyla iç sayfadan yayımlanan haberinde, Davutoğlu'nun "Diyarbakır Ulu Camii’nin kardeşi Bursa’daki Ulu Camii’yi kana bulamak isteyen terör örgütünün destekçilerine her türlü dokunulacaktır" açıklamasına yer verildi. Takvim de "Ucuz kahramanlar" başlığıyla verdiği haberde, Sabah gibi Davutoğlu'nun aynı ifadelerini haberleştirdi.

AKP'de Genel başkanda olan parti teşkilatlarına ilişkin atama yetkisinin MKYK'ya devredilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair ağır ifadeler ve iddialar içeren 'Pelikan Dosyası' gündeme oturmuştu. Davutoğlu, bu iddilara cevap niteliğinde yaptığı grup konuşmasında şunları söylemişti:

"Biz başka partiler gibi değiliz, biz siyasi menfaat peşinde koşanlardan değiliz. Bizim derdimiz Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır. Biz bunun için bu yüce çatının altındayız. İnandığımız doğrulardan lekesiz, temiz siyasetten geri durmayacağız.Umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam."

Sabah ve Takvim'in bugünkü birinci sayfaları şöyle: