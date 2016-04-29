Davutoğlu'na tırpan mı; AKP'de Genel Başkan'ın parti teşkilatına ilişkin yetkileri MKYK'ya devredildi!

Tayyip Erdoğan döneminde genel başkanlığa verilen AKP teşkilatına ilişkin yetkiler genel başkandan alınarak MKYK’ya verildi. Karar, “AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yetkilerini tırpan” olarak yorumlandı. Ancak AKP Sözücü Ömer Çelik, partinin büyük kongreden sonraki en yetkili organı olan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) verilen kararın, Davutoğlu’nun da desteği eşliğinde oy birliğiyle alındığını açıkladı.

AKP'de sabah saat 10.00'da olması planlanan ancak Davutoğlu'nun karar değiştirmesi üzerine öğleden sonra 15.00'e ertelenen MKYK toplantısında son derece kritik bir karar alındı.

Parti Sözcüsü Çelik, bir gazeteciden gelen "Yetkinin Erdoğan zamanında genel başkana verildiğini şimdi tekrar alınmasındaki zamanlamanın sebebi nedir?" sorusu üzerine "Anlıyorum bu soru üzerinde durmanızı. Bu teknik bir düzenlemedir. Önümüzdeki MKYK'da başka bir karar alacağız. Her şeyin bir zamanı oluyor. MKYK’da yaygın bir şekilde arkadaşlarımız raporlar süreçler oluyor. Bu kararın imzası ilk Başbakan’ın imzasıyla atılmıştır. Bir kriz yok yani. Genel Başkanı’nın yetkisiyle alakalı bir tasarruf değil bu. MKYK’ya güven esastır" ifadelerini kullandı.

MYKY toplantısından sonra konuşan Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Terörle mücadele konusunda en ufak bir taviz verilmemesi gerekir. Türkiye'de bir iç savaş yok, meşru güçlerin yürüttüğü meşru bir mücadele var.

Yeni anayasa

"Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden bir durumdur. Türkiye'nin kurumlarının içine sızan bir faaliyet olarak devam etmektedir. Özellikle üniversitelerde yeni yapılanmalara gittikleri takip edilmektedir. Mücadele sürdükçe ve detaylara gittikçe, ne kadar kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 3 ana alanda konu başlıkları ele alınıyor. Temel haklar kısımının yazımı devam etmekte. Bu ay içinde anayasa taslağı ortaya çıkmış olacak.

Komisyondaki kavgalar

"Orada Sayın Adalet Bakanımızın üzerine yürümesi gibi bir görüntü ortaya çıktı. Şiddetle kınıyoruz. Geçmişte olduğu gibi AK Parti bu komisyonların devam etmesini sağlayacak.

AKP'de yetki devri

"Bugün alınan kararla teşkilat ile ilgili alınan kararlar hakkında yetki tekrar MKYK'ya alınmıştır. Bunu radikal bir tutum olarak ele alınması doğru değildir. AK Parti'de teşkilatlarlar ilgili kararlar hiç bir zaman ertelenmez. Gereken hassasiyet gösterilir. Daha geniş bir takvimde ele alınması için böyle bir karar alındı.

"PKK ile YPG arasında fark yoktur"

"Doğrusu, PKK, PYD, YPG arasında bir fark yoktur. Bunu herkes biliyor. Zaman zaman PYD’nin DAEŞ’le savaşıyorum demesine bazı sözcüler karşılıksız kalabiliyor. El Kaide’ye terör örgütü deyip de başka bir yerdeki kolunu ayrı tutmaya benzer bu.

"PYD bırakın siz diğer bölge halklarına zulüm etmeyi, Suriye’de Kürtlere zulüm ediyor. Bürolar basıyor, işkence ediyor."

Ne olmuştu?

A Haber'deki bir programda açıklamalar yapan Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör "Ahmet Davutoğlu'yla bu mesele devam edemeyecek bir noktaya gelmiştir. AKP kendisine başka çıkışlar aramalı" demiş aynı programda konuşmacı olarak yer alan Yeni Akit yazarı Serdar Akseven bu sözlerin "fitne ateşine odun taşıdığı" söylemişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Kimse basın üzerinden Ak Parti’yi dizayn etmesin” sözleriyle Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör ve A Haber programcısı Cemil Barlas’ı kasttettiğini öne sürmüştü.