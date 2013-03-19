Savcının yakalama ve tahliye talebine reddedildi

Diğer yandan Ergenekon davasına bakan mahkeme heyeti, aralarında İlker Başbuğ'un da bulunduğu 64 sanık için müebbet hapis istendi.

Hakkında yakalama kararı talep edilen ama reddedilern sanıkların tam listesi şöyle:

1-Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz

2-İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu

3-Emekli Tümgeneral Erdal Şenel

4-Mustafa Özbek

5-Rıza Ferit Bernay

6-Emin Gürses

7-Bekir Ozturk

8-Birol Basaran

9-Cihandar Hasanhanoglu

10-Erol Manisalı

11-Ferid İlsever

12-Hayrettin Ertekin

13-Hayrullah Mahmud Özgür

14-Hüseyin Görüm

15-Muammer Karabulut

16-Mustafa Abbas Yurtkuran

17-Mustafa Koç

18-Neriman Aydın

19-Serhan Bolluk

20-Tekin Irşi

Ergenekon Davası'nda savcıların verdiği esas hakkındaki mütalaada, aralarında Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'unda bulunduğu 64 sanığın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarında müebbet hapis istenen Ergenekon sanıklarının tam listesi şöyle:

1-Hurşit Tolon

2-Tuncay Özkan

3-Alaettin Sevim

4-Alparslan Arslan

5-Bekir Öztürk

6-Cemal Gökçeoğlu

7-Cihandar Hasan Hanoğlu

8-Doğu Perinçek,

9-Durmuş Ali Özoğlu

10-Dursun Çiçek

11-Emin Gürses

12-Ergün Poyraz

13-Erhan Timuroğlu

14-Erol Manisa

15-Fatih Hilmioğlu

16-Ferit İlsever

17-Fuat Selvi

18-Ümit Sayın

19-Kemal Gürüz

20-Hasan Ataman Yıldırım

21-Hasan Atilla Uğur

22-Hasan Iğsız

23-Hayrettin Ertekin

24-Hayrullah Mahmut Özgür

25-Hıfzı Çubuklu

26-Hulusi Gülbahar

27-Hüseyin Görüm

28-Nusret Taşdeler

29-İbrahim Şahin

30-İsmail Hakkı Pekin

31-İsmail Sağı

32-İsmail Yıldız

33-Kemal Aydın

34-Kemal Kerinçsiz

35-Kemal Alemdaroğlu

36-Levent Ersöz

37-Mehmet Eröz

38-Mehmet Fikri Karadağ

39-Mehmet Haberal

40-İlker Başbuğ

41-Mehmet Otuzbiroğlu

42-Şener Eruygur

43-Muammer Karabulut

44-Muhittin Erdal Şenel

45-Murat Uslukılıç

46-Mustafa Yurtkuran

47-Mustafa Balbay

48-Mustafa Dönmez

49-Mustafa Koç

50-Ferit Bernay

51-Muzaffer Tekin

52-Neriman Aydın

53-Oktay Yıldırım

54-Orhan Güçlü

55-Osman Yıldırım

56-Sedat Özüer

57-Serhan Bolluk

58-Sevgi Erenerol

59-Sinan Aygün

60-Tekin Irşi

61-Veli Küçük

62-Yalçın Küçük

63-Yusuf Erikel

64-Ziya İlker Göktaş