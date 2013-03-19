Savcının yakalama ve tahliye talebine reddedildi

Diğer yandan Ergenekon davasına bakan mahkeme heyeti, aralarında İlker Başbuğ'un da bulunduğu 64 sanık için müebbet hapis istendi.
Hakkında yakalama kararı talep edilen ama reddedilern sanıkların tam listesi şöyle:
1-Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz
2-İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu
3-Emekli Tümgeneral Erdal Şenel
4-Mustafa Özbek
5-Rıza Ferit Bernay
6-Emin Gürses
7-Bekir Ozturk
8-Birol Basaran
9-Cihandar Hasanhanoglu
10-Erol Manisalı
11-Ferid İlsever
12-Hayrettin Ertekin
13-Hayrullah Mahmud Özgür
14-Hüseyin Görüm
15-Muammer Karabulut
16-Mustafa Abbas Yurtkuran
17-Mustafa Koç
18-Neriman Aydın
19-Serhan Bolluk
20-Tekin Irşi
Ergenekon Davası'nda savcıların verdiği esas hakkındaki mütalaada, aralarında Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'unda bulunduğu 64 sanığın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Haklarında müebbet hapis istenen Ergenekon sanıklarının tam listesi şöyle:
1-Hurşit Tolon
2-Tuncay Özkan
3-Alaettin Sevim
4-Alparslan Arslan
5-Bekir Öztürk
6-Cemal Gökçeoğlu
7-Cihandar Hasan Hanoğlu
8-Doğu Perinçek,
9-Durmuş Ali Özoğlu
10-Dursun Çiçek
11-Emin Gürses
12-Ergün Poyraz
13-Erhan Timuroğlu
14-Erol Manisa
15-Fatih Hilmioğlu
16-Ferit İlsever
17-Fuat Selvi
18-Ümit Sayın
19-Kemal Gürüz
20-Hasan Ataman Yıldırım
21-Hasan Atilla Uğur
22-Hasan Iğsız
23-Hayrettin Ertekin
24-Hayrullah Mahmut Özgür
25-Hıfzı Çubuklu
26-Hulusi Gülbahar
27-Hüseyin Görüm
28-Nusret Taşdeler
29-İbrahim Şahin
30-İsmail Hakkı Pekin
31-İsmail Sağı
32-İsmail Yıldız
33-Kemal Aydın
34-Kemal Kerinçsiz
35-Kemal Alemdaroğlu
36-Levent Ersöz
37-Mehmet Eröz
38-Mehmet Fikri Karadağ
39-Mehmet Haberal
40-İlker Başbuğ
41-Mehmet Otuzbiroğlu
42-Şener Eruygur
43-Muammer Karabulut
44-Muhittin Erdal Şenel
45-Murat Uslukılıç
46-Mustafa Yurtkuran
47-Mustafa Balbay
48-Mustafa Dönmez
49-Mustafa Koç
50-Ferit Bernay
51-Muzaffer Tekin
52-Neriman Aydın
53-Oktay Yıldırım
54-Orhan Güçlü
55-Osman Yıldırım
56-Sedat Özüer
57-Serhan Bolluk
58-Sevgi Erenerol
59-Sinan Aygün
60-Tekin Irşi
61-Veli Küçük
62-Yalçın Küçük
63-Yusuf Erikel
64-Ziya İlker Göktaş