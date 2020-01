İşte TEOG soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, dün Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, bugün ise fen ve teknoloji, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavları gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen oturumla, birinci dönem ortak sınavları sona erdi.

Ortak sınavlarda, her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavlarda, öğrencilere A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört kitapçık verildi. Sınav süresi her ders için 40 dakika oldu.

İşte TEOG soru ve cevapları

Ortak sınavlara giremeyenler mazeret sınavına alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınavlarına, olumsuz hava koşulları nedeniyle giremeyen öğrencilerin 13-14 Aralık'ta mazeret sınavına alınacağını açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8. sınıflar için dönem ortak sınavların, 6 temel ders için, dün ve bugün ülke genelinde, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullar ile yurt dışında, KKTC ve Bakanlığa bağlı okulların bulunduğu yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladığı ve saat 12.00'de sona erdiği bildirildi.

Türkiye ve yurtdışı sınav merkezlerinde sınav uygulamasının eş zamanlı olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, sınavın birinci oturumunda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden, ikinci oturumunda ise fen ve teknoloji, T.C inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınavların gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Karaman ilinde 6 olmak üzere toplam 61 okulda sınav yapılamadı

Açıklamada, Ülke genelinde 970 sınav merkezinde, 15 bin 353 okulda 1 milyon 287 bin 847, yurt dışında 8 ülkede, 15 sınav merkezinde, 742 olmak üzere toplam 1 milyon 288 bin 589 öğrencinin katılması planlanan ortak sınavlarla ilgili sınav evrakının yer aldığı sınav güvenlik kutularının, Bakanlık tarafından sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaştırıldığı bildirildi. Ancak, bölgesel olarak kar yağışının yoğun olduğu ve taşımalı eğitim kapsamında olan illerden bugün itibarıyla Bakanlığa ulaşan bilgilere göre, Konya'da 55, Karaman ilinde 6 olmak üzere toplam 61 okulda sınav yapılamadığı açıklandı.

Bu illerden Konya'da bin 556, Karaman'da 193 öğrenci sınava giremediği belirtilen açıklamada, sınava olumsuz hava koşulları nedeniyle giremeyen öğrencilerin 13-14 Aralık'ta yapılacak mazeret sınavına alınacağı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, ortak sınavın başarı ile gerçekleştirilmesinde büyük katkıları bulunan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrenci ve velilere teşekkür edildi. Açıklamada, sınavın başta öğrenci, öğretmen ve veliler olmak üzere tüm eğitim camiası ve ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu.