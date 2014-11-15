TEOG’da 1 milyonu aşkın öğrenci 'S' oturma düzeni ile sınava girecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Kasım’da bu yıl ilk sınavı yapılacak olan TEOG’da kopyayı önlemek için yeni oturma planı hazırladı. 1 milyon 287 bin öğrenci yoklama listelerindeki sıraya göre ‘S’ düzeninde oturtulacak.

Sonuçları liselere geçişte kullanılacak olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları, 15 bin 353 okulda ve 93 bin 589 salonda yapılacak. Bu yıl sınava girecek öğrenci sayısı 1 milyon 287 bin 847. Geçen yıla göre öğrenci sayısı 16 bin 74 kişi arttı. İlki 26-27 Kasım’da yapılacak sınavlarda 215 bin görevli olacak. Sınava girecek adayların bilgilerinin güncelleneceği anlatılan kılavuzda; soruların kapalı devre hazırlandığı, sınav kitapçıkları ile cevap kâğıtlarının ve formların bulunduğu kutuların sınavdan bir gün önce sınav merkezlerine teslim edileceği vurgulandı.

Habertürk’te yer alan habere göre, bu yıl yapılacak sınavlardaki farklılıklardan biri; her salona ve her derse ait sınavlar için “sınıf oturma planı” hazırlandı ve salonlara gönderildi. Bu yılın en önemli değişikliği ise kopyayı önlemek için yapılan bu oturma düzeni oldu. Öğrenciler sınıfın sıra dağılımına göre ve salon aday yoklama listelerindeki sıraya göre “S” düzeninde oturtulacak. Sınavda kullanılacak 4 farklı sınav kitapçığı, S düzeni içinde, yan yana, arka arkaya gelmeyecek şekilde dağıtılacak. Bakanlık böylece bu düzen ve 4 farklı kitap türüyle kopya çekilmesinin önüne geçmeyi planlıyor.

İlk sınav 26 Kasım’da

Mazeret sınavlarına katılacak öğrenciler ise 5 gün içinde e-okul sistemine işlenecek. 26 Kasım’da öğrenciler Türkçe, Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 27 Kasım’da ise Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil dersleri sınavlarına girecek. Bu sınavlara katılamayanların ise mazeret sınavları 13-14 Aralık’ta yapılacak