TEOG maratonu başladı: 1 milyon 287 bin öğrenci sınavda

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamındaki ortak sınavlar bugün başlıyor. 1 milyon 287 bin 847 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi bugün ve yarın iyi bir liseye girmek için yarışacak.

Bugün Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılacak. Fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavları da yarına kalacak. Sabah saat 09.00’da başlayan sınavlar saat 12.00’de tamamlanmış olacak.

Bunlara dikkat

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Bu yıl A, B, C ve D olmak üzere dört kitapçık var. Her oturumda öğrencilere 20 soru için 40 dakika süre verilecek. Her sınavdan sonra öğrenciler dinlenecek. Yanlışlar doğruları etkilemeyecek.

Özel öğrenciye ‘tek’li sınav

Bedensel ve zihinsel engelli çocuklar istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınava girebilecek.