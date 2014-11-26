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TEOG maratonu başladı: 1 milyon 287 bin öğrenci sınavda

1 milyon 287 bin 847 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi için sınav maratonu başlıyor

26 Kasım 2014 09:28

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamındaki ortak sınavlar bugün başlıyor. 1 milyon 287 bin 847 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi bugün ve yarın iyi bir liseye girmek için yarışacak.

Bugün Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılacak. Fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavları da yarına kalacak. Sabah saat 09.00’da başlayan sınavlar saat 12.00’de tamamlanmış olacak.

 

Bunlara dikkat

 

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Bu yıl A, B, C ve D olmak üzere dört kitapçık var. Her oturumda öğrencilere 20 soru için 40 dakika süre verilecek. Her sınavdan sonra öğrenciler dinlenecek. Yanlışlar doğruları etkilemeyecek.

 

Özel öğrenciye ‘tek’li sınav

 

Bedensel ve zihinsel engelli çocuklar istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınava girebilecek.

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