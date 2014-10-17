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TEOG'da sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin uygulama takvimini illere ve ilgili kurumlara gönderdi

17 Ekim 2014 18:21

Milli eğitim Bakanlığı Bakanlığı bu yıl 42 sınav gerçekleştirecek. Ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği, merkezi ortak sınavlar, birinci dönem  26-27 Kasım'da, mazeret sınavı 13-14 Aralık'ta yapılacak.

İkinci dönem merkezi ortak sınav 29-30 Nisan 2015'te, mazeret sınavı ise 16-17 Mayıs 2015'te gerçekleştirilecek. Merkezi sınavlar, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise birinci dönem  25-26 Kasım 2015'te, mazeret sınavı ise 12-13 Aralık 2015'te yapılacak.  Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ise 5,6,7,9,10 ve 11. sınıflar için 13 Haziran 2015'te saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

MEB, bu sınavların dışında, açık ortaokul, lise ve ehliyet sınavlarını da gerçekleştiriyor. (AA)

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