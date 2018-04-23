İşte TBMM'deki ‘olaylı' 23 Nisan oturumu tutanaklarının tam metni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. CHP’li 15 milletvekillerinin partilerinden istifa ederek saflarına katıldığı İyi Parti, ilk kez grup olarak Genel Kurul’a katılırken; oturumda yer yer tansiyon yükseldi.

TIKLAYIN - Meclis'te 23 Nisan oturumu | OHAL'e tepkiyle başlayan tartışma, Erdoğan'ın salonu terk etmesiyle son buldu!

AKP adına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuşurken; ikinci sırada söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve geçen hafta 7. kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yönelik eleştirileri, Meclis’teki tansiyonun artmasına sebep oldu. OHAL'i "20 Temmuz darbesi" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu’nun "Bunu şiddetle reddediyorum" demesinin ardından AKP ve MHP protesto sesleri yükseldi.

AKP'li Elitaş: Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır

Kılıçdaroğlu'nun OHAL'e yönelttiği eleştirilere tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasına atıfta bulunarak "Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır" demesi ve CHP Genel Başkanı’ın darbe girişimi sırasında İstanbul’da bulunmasıyla ilgili tartışmalara atıfta bulunması üzerine ise Meclis’teki gerginlik arttı.

AKP’li Elitaş’ın konuşmasına yanıt, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’den geldi. 15 Temmuz gecesi siyasilerin nerede olduklarına dair tartışmayı devam ettiren Özel, "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın gözleri doldu

Yaşanan tartışmaların ardından söz alan Başbakan Binali Yıldırım ise gözleri dolarak yaptığı konuşmada, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı: Didişme istemiyoruz, tamam mı?

Oturum boyunca oldukça ‘ara bulucu’ bir tutum sergileyen, sık sık günün anlam ve önemini hatırlatarak milletvekillerine itidal çağrısı yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman 15 Temmuz gerilimi üzerine "İlk defa televizyonda kalkışmanın ne olduğuna dair ses Başbakan'ındır. Hepimiz varız. Sayın Kılıçdaroğlu aradı, toplantı için gelmek istedi" yorumunda bulunurken. “Bu mevzunun burada kapanması gerektiğini" belirten Kahraman, sözlerini "Didişme istemiyoruz. Tamam mı?" diye noktaladı.

HDP'li Beştaş: Biz Kürdüz, Kürt kökenli değiliz

23 Nisan oturumunda bir gerilim de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, konuşmasında tutuklu olmaları nedeniyle partisinin 8 milletvekilinin Meclis’te olmadığını hatırlatması üzerine yaşandı. Buldan’ına ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, partisinde de Kürt milletvekilleri bulunduğu savunmasını yaparak, “Yaşanan Kürt meselesine ilişkin bir mesele değil, yaşanan terörle ilgili yargının verdiği kararlar. Bunları değerlendirirken ayrı bir etnik çatışma çıkaran dili çok yanlış, doğrudan genel başkanı olduğunuz partinin söylemiyle uyumsuz görüyorum” derken; HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise Buldan’ın konuşmaya başlamasının ardından televizyon kanallarının hemen hepsinin canlı yayını kestiğini belirterek, "Biz Kürdüz, Kürt kökenli değiliz. Bizde Ermeniler, Süryaniler, feministler ve Türkler de var. Biz Türkiye partisiyiz. İşte ayrımcılık böyle yapılır. Milletvekillerimizi tutuklayarak HDP'yi bitiremezsiniz. HDP 24 Haziran'a gümbür gümbür geliyor ve biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: Neresi o yer, yok öyle bir şey!

AKP ile HDP arasındaki tartışmaya müdahil olan TBMM Başkanı Kahraman ise Buldan ile Beştaş’ın konuşmalarında ‘Kürt illeri’ ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. "Kürt illeri" diye bir şey olmadığını iddia eden Kahraman, "Kürt illeri, neresi o yer; yok öyle bir şey. Türk coğrafyasında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var. Anayasaya üst düzeyde aykırıdır beyanlarınız. Türk illeri, Kürt illerini beyan edeni dışarı almak lazım. Gelin meramınızın böyle olmadığını söyleyin, yoksa sizi TBMM'den çıkaracağım. Kürt illeri nedir hanımefendi? Türkiye'yi böldürmeyiz" dedi. Kahraman’ın uyarısı üzerine yeniden söz alan HDP’li Beştaş ise şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle ben geri alacağım hiçbir cümle sarf etmedim. Biz burada konuşurken Türkiyede’ki realiteleri olduğu gibi ifade ediyoruz. Hakikat dışında hiçbir sözümüz yoktur. Kürt illeri derken Marmara, Trakya da diyebilirsiniz. Kürtlerin fazla yaşadığı iller. Diyarbakır’ın yüzde 80’i Kürtse, Kürt ili demenin ne mahzuru var. Ben Kürt olduğum gibi Kürt illeri de bir realitedir, bu inkar edilemez.”

TBMM Başkanı Kahraman ise Buldan’ın konuşmasının ardından ‘Kürt illeri’ nitelendirmesinin nüfus yoğunluğu bağlamında kullanıldığının ortaya çıktığını belirterek, HDP’li milletvekillerinin Genel Kurul’dan çıkarılmasına gerek olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MHP lideri, İyi Parti konuşmasını beklemedi

Yaşanan gerilimin ardından İyi Parti’nin konuşmasını beklemeden dışarı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM çıkışında yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’da yaşananlar tek kelimeyle rezalet” ifadelerini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aralarında bulunduğu çok sayıda AKP ve MHP’li milletvekili de sözün İyi Parti’ye verilmesi öncesinde Genel Kurulu terk ederken; partisi adına konuşan İyi Parti Kayseri Milletvekili Nuri Okutan, "Hükümet tarafının daha anlayışlı davranmasını temenni ederdim. Bütün partiler geldi, İyi Parti’nin de dinlenilmesinin daha nazik bir davranış olacağını düşünüyordum" dedi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı, İyi Parti'yi beklemeden Genel Kurul'u terk etti: Yaşananlar rezalet!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 'olaylı' 23 Nisan özel oturumunun tutanaklarının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.