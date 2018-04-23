İyi Parti ilk kez Genel Kurul'da: Kapalı devre hortum düzeniyle çağ ötesi sistem geliştirilmiştir

CHP’li 15 milletvekilinin saflarına katılmasıyla birlikte İyi Parti, TBMM Genel Kurulu’nda ilk kez grup olarak temsil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aralarında bulunduğu çok sayıda AKP ve MHP’li milletvekili, sözün İyi Parti’ye verilmesi öncesinde Genel Kurulu terk ederken; partisi adına konuşan isim Isparta Milletvekili Nuri Okutan oldu. Türkiye’de hak ve özgürlüklerin askıya alındığını, basın özgürlüğünün ayaklar altında kaldığını savunan Okutan, "Kapalı devre merkezi hortum düzeniyle çağ atlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli’nin salondan ayrılmasına atıfta bulunan Okutan, "Hükümet tarafının daha anlayışlı davranmasını temenni ederdim. Bütün partiler geldi, İyi Parti’nin de dinlenilmesinin daha nazik bir davranış olacağını düşünüyordum" dedi.

Adil ve serbest seçim ilkesinin rafa kaldırıldığını vurgulayan Okutan, hukuk ve yargının tanınmaz, bilinmez bir hâlde olduğunu savundu. Okutan, hak ve özgürlüklerin askıda, basın özgürlüğünün ayaklar altında olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Kapalı devre merkezi hortum düzeniyle çağ atlanmıştır. İş dünyası korku içindedir. Türkiye yönünü kaybetmiştir. Hangi yöne gideceğini bilemez hale getirilmiştir. Kültür ve sanat ihmal edilmiştir. Dine ve dindara olan güven zedelenmiştir.

“İnsanımız ağır borç altında çalışmaya alıştırılmıştır. Ülkemiz doludizgin bir felakete doğru sürüklenmektedir. Milletimiz ve devletimiz tek adamlığa sürüklenmektedir. Türkiye uçurumun kenarındadır. Türkiye’yi uçurumdan kurtarmanın yolu, ülkemizin insanlarının bir araya gelmesi ve güç birliği yapmasıdır. Denetimsiz ve gözlemsiz tek bir sandık kurulu bırakılmamalıdır.

“Hukuk devletinin ihyası, demokratik düzenin ihyası, haklar ve özgürlüklerin ihyası … Türkiye’de siyasi partiler arasındaki yarış, sınırlı partiler arasında sürekli aynı partinin kazandığı bir yarışa dönüşmüştür. Kaderden kaçış yoktur, korkunun ecele de faydası yoktur. İyi Parti kurulmuştur. Siyaset bu sayede rahatlayacaktır. Partimiz güçlü bir şekilde meclise girecek ve tek parti sistemi yerini çoğunlukçu parti sistemine bırakacaktır.

“Gazi meclisimiz bundan sonra da egemenliğimize yönelecek saldırılar karşısında tek yürek ve tek bilek olacaktır. Sözlerimi, bu bayramı çocuklara armağan Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle tamamlamak istiyorum: “Küçük hanımlar, küçük beyler, geleceğin bir gölü, yıldızı ve istikbal ışığısınız.” Aziz milletimi bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum.”