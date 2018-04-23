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İyi Parti: Yarın Meclis'te grup toplantısı yapmayacağız

"Bu demokrasi hamlesini istismar etmeme kararlılığındayız"

23 Nisan 2018 18:46

İyiİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime girmeme riski üzerine CHP’den istifa ederek partisine katılan 15 CHP milletvekilini ayrı ayrı arayarak teşekkür etti. İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, “CHP’li milletvekillerinin İYİ Parti’ye katılımı demokrasi hamlesidir. Bu demokrasi hamlesini istismar etmeme kararlılığındayız. Genel Başkan bu kararı aldı. Yarın biz Meclis’te grup toplantısı yapmayacağız" dedi. 

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberinde, edinilen bilgiye göre söz konusu teşekkür CHP’nin Meclis’te yaptığı açıklama öncesinde gerçekleşti. Akşener pazar sabahı İyi Parti’ye katılan 15 milletvekilini tek tek arayarak şunları söyledi:

“Demokrasi adına katkılarınız nedeniyle şükranlarım ifade ediyorum. Demokrasiye katkınız nesiller boyu konuşulmaya devam edecek.”

"Grup toplantısı yapılmayacak"

Öte yandan İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, “CHP’li milletvekillerinin İYİ Parti’ye katılımı demokrasi hamlesidir. Bu demokrasi hamlesini istismar etmeme kararlılığındayız. Genel Başkan bu kararı aldı. Yarın biz Meclis’te grup toplantısı yapmayacağız. Bu demokrasi mücadelesinin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. Kendi anlamı içinde kalacak” dedi.

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