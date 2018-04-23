T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP, koltuklarını İyi Parti'ye bırakmak istemedi; Meclis'teki oturma düzeni değiştirildi

İyi Parti grubu, HDP'den boşalan bölüme alındı

23 Nisan 2018 17:08

CHP’li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek saflarına katıldığı İyi Parti, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen 23 Nisan oturumuna ilk kez grup olarak katıldı. İyi Parti’nin de grup olarak katılacağı Meclis Genel Kurulu öncesinde, oturma düzeni de değiştirildi. İyi Parti ilk olarak Genel Kurul’un en sağına, MHP’nin yanına alınırken; MHP grup başkanvekillerinin itirazı üzerine İyi Parti, HDP’den boşalan bölüme alındı.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, Meclis yönetimi, Genel Kurul’daki oturma düzeninde salonun en sağında yer alan MHP’yi bir yana kaydırıp bu bölümü İYİ Parti’ye verdi. MHP de HDP’nin bir sola kaydırılmasıyla boşalan yere alındı. Yeni yer düzenine ilişkin tabelalar da yenilendi. Ancak bu yer düzenlemesine MHP’den itiraz geldi. Bugünkü 23 Nisan özel oturumu öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta, İYİ Parti’nin kendi sıralarına gelmesine itiraz ettiler. 

MHP’lilerin bu itirazı üzerine yer düzeni tekrar değişti. İtiraz üzerine MHP tekrar eski yerinde kalırken, İYİ Parti MHP için düşünülen HDP’den boşalan sıraya kaydırıldı. Sıraların başındaki parti adları buna göre yeniden düzenlendi.

ETİKETLER

TBMMGenel Kuruloturum düzeniİyi PartiMHPitiraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24