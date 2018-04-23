MHP, koltuklarını İyi Parti'ye bırakmak istemedi; Meclis'teki oturma düzeni değiştirildi

CHP’li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek saflarına katıldığı İyi Parti, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen 23 Nisan oturumuna ilk kez grup olarak katıldı. İyi Parti’nin de grup olarak katılacağı Meclis Genel Kurulu öncesinde, oturma düzeni de değiştirildi. İyi Parti ilk olarak Genel Kurul’un en sağına, MHP’nin yanına alınırken; MHP grup başkanvekillerinin itirazı üzerine İyi Parti, HDP’den boşalan bölüme alındı.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, Meclis yönetimi, Genel Kurul’daki oturma düzeninde salonun en sağında yer alan MHP’yi bir yana kaydırıp bu bölümü İYİ Parti’ye verdi. MHP de HDP’nin bir sola kaydırılmasıyla boşalan yere alındı. Yeni yer düzenine ilişkin tabelalar da yenilendi. Ancak bu yer düzenlemesine MHP’den itiraz geldi. Bugünkü 23 Nisan özel oturumu öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta, İYİ Parti’nin kendi sıralarına gelmesine itiraz ettiler.

MHP’lilerin bu itirazı üzerine yer düzeni tekrar değişti. İtiraz üzerine MHP tekrar eski yerinde kalırken, İYİ Parti MHP için düşünülen HDP’den boşalan sıraya kaydırıldı. Sıraların başındaki parti adları buna göre yeniden düzenlendi.