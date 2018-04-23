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Cumhurbaşkanı, İyi Parti'yi beklemeden Genel Kurul'u terk etti: Yaşananlar rezalet!

İyi Partili Okutan: İyi Parti'nin de dinlenilmesinin daha nazik bir davranış olacağını düşünüyordum

23 Nisan 2018 18:45

TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan sebebiyle gerçekleştirilen özel oturumda tansiyon yükselirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti’nin konuşmasını beklemeden dışarı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM çıkışında yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’da yaşananlar tek kelimeyle rezalet” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda AKP'li ve MHP'li siyasetçi de Genel Kurul'u terk etti. İyi Parti adına Kayseri Milletvekili Nuri Okutan kürsüye çıktığında, Cumhurbaşkanlığı, askerler ve yüksek yargı için ayrılan dinleyici locaları boşaldı. MHP'lilerin tamamı, AKP'lilerin çoğu salondan çıkarken Bakanlar Kurulu sırasında da sadece, 23 Nisan oturumunda partisi adına söz alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kaldı.

İyi Partili okutan, konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli’nin salondan ayrılmasına atıfta bulunarak, "Hükümet tarafının daha anlayışlı davranmasını temenni ederdim. Bütün partiler geldi, İyi Parti’nin de dinlenilmesinin daha nazik bir davranış olacağını düşünüyordum" dedi.

 

 

 

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