TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: Neresi o yer, yok öyle bir şey!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan gündemiyle gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda ‘Kürt illeri’ gerginliği yaşandı. HDP'li Pervin Buldan ve Meral Danış Beştaş'ın konuşmalarında 'Kürt illeri' ifadelerini kullanmasına tepki gösteren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, geri alınmaması halinde milletvekillerinin Genel Kurul'dan çıkarılacağını belirterek, "Kürt illeri, neresi o yer; yok öyle bir şey" ifadelerinin kullandı.

TBMM'deki 23 Nisan oturumunda HDP adına konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın tutuklu olmaları nedeniyle partisinin 8 milletvekilinin Meclis’te olmadığını hatırlatması üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, partisinde de Kürt milletvekilleri bulunduğu savunmasını yaparak, “Yaşanan Kürt meselesine ilişkin bir mesele değil, yaşanan terörle ilgili yargının verdiği kararlar. Bunları değerlendirirken ayrı bir etnik çatışma çıkaran dili çok yanlış, doğrudan genel başkanı olduğunuz partinin söylemiyle uyumsuz görüyorum” dedi.

"Biz Kürdüz, Kürt kökenli değiliz"

AKP’li Bostancı’nın ardından konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise Buldan’ın konuşmaya başlamasının ardından televizyon kanallarının hemen hepsinin canlı yayını kestiğini belirterek, "Biz Kürdüz, Kürt kökenli değiliz. Bizde Ermeniler, Süryaniler, feministler ve Türkler de var. Biz Türkiye partisiyiz. İşte ayrımcılık böyle yapılır. Milletvekillerimizi tutuklayarak HDP'yi bitiremezsiniz. HDP 24 Haziran'a gümbür gümbür geliyor ve biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

AKP ile HDP arasındaki tartışmaya müdahil olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise Buldan ile Beştaş’ın konuşmalarında ‘Kürt illeri’ ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. "Kürt illeri" diye bir şey olmadığını iddia eden Kahraman, "Kürt illeri, neresi o yer; yok öyle bir şey. Türk coğrafyasında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var. Anayasaya üst düzeyde aykırıdır beyanlarınız. Türk illeri, Kürt illerini beyan edeni dışarı almak lazım. Gelin meramınızın böyle olmadığını söyleyin, yoksa sizi TBMM'den çıkaracağım. Kürt illeri nedir hanımefendi? Türkiye'yi böldürmeyiz" dedi.

"Geri alacağım hiçbir cümle sarf etmedim; ben Kürt olduğum gibi Kürt illeri de bir realitedir"

Kahraman’ın uyarısı üzerine yeniden söz alan HDP'li Beştaş ise şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle ben geri alacağım hiçbir cümle sarf etmedim. Biz burada konuşurken Türkiyede’ki realiteleri olduğu gibi ifade ediyoruz. Hakikat dışında hiçbir sözümüz yoktur. Kürt illeri derken Marmara, Trakya da diyebilirsiniz. Kürtlerin fazla yaşadığı iller. Diyarbakır’ın yüzde 80’i Kürtse, Kürt ili demenin ne mahzuru var. Ben Kürt olduğum gibi Kürt illeri de bir realitedir, bu inkar edilemez.”

"Kürdistan olarak değil, nüfus yoğunluğu olduğunu ifade ettiniz"

TBMM Başkanı Kahraman ise Buldan’ın konuşmasının ardından ‘Kürt illeri’ nitelendirmesinin nüfus yoğunluğu bağlamında kullanıldığının ortaya çıktığını belirterek, HDP’li milletvekillerinin Genel Kurul’dan çıkarılmasına gerek olmadığını söyledi. Kahraman, şöyle devam etti:

"Bu açıklamanızla, Kürdistan olarak ifade etmediğinizi, nüfus yoğunluğu olduğunu ifade ettiniz. Kürt illeri diye bir şey yok. Sayın Buldan, sizle mesai yaptık. Türkiye herhangi bir Ermeni katliamı yapmamıştır. Soykırım kabülü gibi bir mesele oldu, o Türkiye'de de gündeme geldi gibi bir şey olabilir. Ölen kişilere saygı duymak başkadır, katliam ya da soykırım gibi bir şey olmamıştır."