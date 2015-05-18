İşte 7 Haziran seçimi öncesinde Türkiye çapında HDP'ye yapılan saldırıların kronolojisi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve parti temsilcilerinin, HDP seçim bürolarına 60 dolayında saldırı düzenlendiği yolunda geçen hafta yaptıkları açıklamaların ardından Türkiye haftanın ilk gününe yeni saldırı haberleriyle uyandı. HDP'nin Mersin ve Adana'daki seçim bürolarına bombalı saldırılar düzenlendi.

Aşağıda, Kenan Tekeş'in, Evrensel, İMC TV, bianet, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Fırat Haber Ajansı (ANF) ve Etkin Haber Ajansı'nın (ETHA) haberlerinden derleyerek Bianet'te yayımladığı, HDP'ye 7 Haziran seçimlerine ilişkin kampanya sürecinde yapılan saldırıların dökümünü güncelleyerek veriyoruz.

Saldırıların kronolojisi

2 Ocak

* HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4 Ocak'ta yapacağı kongreye katılım çağrısı yapmak için Üsküdar Meydanı'nda pankart açarak bildiri dağıtan HDP'liler, bir grubun saldırısına uğradı.

31 Ocak

* İzmir'in Menderes ilçesinde açılışı henüz yapılmayan HDP ilçe binasına bir grup, gece saatlerinde taş ve sopalarla saldırı düzenledi. Saldırıda ilçe binasının bütün camlarını kırıldı.

20 Şubat

* Kocaeli Darıca Osmangazi Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi üzerinde bulunan HDP ilçe binasına gece kimliği belirsiz kişilerce beş el ateş açıldı. Saldırı sonucu ilçe binasının camları kırıldı.

21 Şubat

Ege Üniversitesi’nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesi sonrası 21 ve 22 Şubat tarihlerinde pek çok merkezde HDP’ye saldırılar gerçekleşti.

* İzmir Menderes'de HDP ilçe binasına bir grup tarafından gece saatlerinde taş ve sopalarla ile saldırı yapıldı. Saldırıda binanın bütün camlarını kırıldı.

* HDP'nin Trabzon'da il örgütü açmasını gerekçe göstererek eylem yapan bir grup, bir binanın etrafını sardı. Grup daha sonra HDP’ye ait bir ibarenin veya tabelanın bulunmadığı binanın önünde ayrıldı.

22 Şubat

* HDP Ankara Sincan İlçe Örgütü binasına, bir grubun gerçekleştirdiği saldırıda aralarında eş başkanın da bulunduğu en az 4 kişi yaralandı. Ayrıca Kobani’ye gönderilmek üzere bağışların toplandığı yardım kutusu çalındı.

* İstanbul’un Esenler ilçesinin Tepe Mahallesi’ndeki HDP temsilciliğine beş kişinin taşlı saldırıda bulunması sonucu büroda maddi hasar meydana geldi. Beş saldırgandan üçü gözaltına alındı.

* Erzurum’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesini protesto eden Ülkücüler HDP il binasına doğru yürüyüşe geçti. Binaya yönelik olası saldırıyı engellemek için toplanan HDP’lilere bıçak ve sopayla saldırdılar. Biri ağır beş HDP’li yaralandı.

* Kayseri’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu için gıyabi cenaze namazı kılanlar daha sonra HDP il binasına yürüyerek binaya taşlı saldırıda bulundu. Binada maddi hasar meydana geldi.

* Adana’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu için gıyabi cenaze namazı kılan bir grup, caminin önünden geçen ve puşi taktıkları belirtilen üç kişiyi darp etti.

* Eskişehir’de HDP binasına saldırı girişiminde bulunan gruplar, parti binası önünde karşılaştıkları HDP taraftarı iki kişiye saldırdı.

25 Şubat

* HDP Manisa Akhisar ilçe binasına gece saatlerinde yapılan saldırı nedeniyle binanın camları kırılarak tahrip edildi.

10 Mart

* İzmir Torbalı’da HDP ilçe binasına akşam saatlerinde bir grup taş ve şişelerle saldırı düzenledi. Saldırıda binanın bazı camları kırılırken, saldırganlar binanın dış kapısını yakmaya çalıştılar.

15 Mart

* Kütahya'da, HDP İl Örgütü ile Özgür Öğrenci Derneği'nin 12 Mart Halepçe Katliamı'nın yıldönümünü nedeniyle Merkez Sevgi Yolu girişinde düzenlemek istediği açıklamaya bir grup satır ve sopalar kullanarak saldırdı. Saldırıda yaralananlar oldu.

20 Mart

* HDP Sivas Merkez İlçe Eş Başkanı Müteren Durak ile parti üyesi Hakan Toprak, bıçaklı saldırıya uğradı.

22 Mart

* HDP’nin İstanbul Maltepe ilçe örgütü tarafından Başıbüyük Mahallesi’nde açılan irtibat bürosuna gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

Binanın camlarının kırıldığı saldırıda, maddi hasar meydana geldi.

16 Nisan

* HDP’nin Antalya Serik ilçe binasına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırgan grup "Ya parti bürosunu kapatıp tabelasını indirirsiniz ya da biz tabelayı indirir binayı ateşe veririz" tehdidinde bulundu.

17 Nisan

* Antalya’nın Serik ilçesinde 16 Nisan’da saldırı düzenleyen grup akşamı da yaklaşık 100 kişilik bir grup yeniden bir araya gelerek seçim bürosunun tabelalarını indirir. Saldırıyla ilgili Serik Kaymakamı “Serik hassas bir yerdir, hassasiyetleri vardır, parti binanızı kapatın” ifadelerini kullandı.

18 Nisan

* Bursa'nın Orhangazi İlçesi’nde, HDP'nin kuruluş çalışmalarını tamamladığı ilçe teşkilatı parti lokalinin açılış törenine bir grup saldırmaya uğradı.

* HDP’nin Ankara Çankaya’daki yeni genel merkez binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bina önündeki polis kulübesinde nöbet tutan polisler karşılık verse de saldırganlar arabayla kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen iki kişi saat 18.00 sularında gözaltına alındı.

19 Nisan

* İstanbul’da HDP’nin Güngören ve Kadıköy’de bulunan seçim bürolarının önüne asılan parti bayrakları sökülüp, ateşe verildi.

* Rize’nin Fındıklı ilçesinde HDP seçim bürosuna gece saat 03.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Saldırıda içeriye yanıcı madde atarak yakıldı. Yangına bina sakinleri müdahalede bulunarak söndürdü. Büroda maddi hasar meydana geldi.

* Hatay Reyhanlı'da sosyal medya üzerinde "Hatay/Reyhanlı'da HDP'yi istemiyoruz" isimli sayfa kurarak HDP bürolarına saldırı çağrılarında bulunulmasıyla seçim bürolarında HDP’ye ait bayraklar indirerek Türkiye bayrağı asıldı.

21 Nisan

* Konya’nın Seydişehir ilçesinde el bildirileri dağıtan HDP İl Eş Başkanı Nurhal Erkal ile Konya milletvekili adayı Şervan Zana (Sami Acar) ve Selçuk Üniversitesi’de okuyan öğrenciler polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen Erkal ve Zana’ya “HDP’nin bildirilerini izinsiz dağıtarak, suç işledikleri” suçlamaları yöneltildi.

* HDP Malatya merkez seçim bürosu saldırıya uğradı. Seçim bürosunun camlarına üç hilal işaretleri çizildi.

23 Nisan

* Tokat'ta HDP seçim aracına bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi, saldırıda maddi hasar oluştu.

25 Nisan

* İstanbul Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi’nde bulunan HDP seçim irtibat bürosuna gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle yaralanan olmazken, seçim bürosunun camında maddi hasar oluştu.

* Ankara Keçiören’de HDP seçim bürosu, gece saatlerinde saldırıya uğradı.

* Muğla’nın Milas ilçesinde HDP seçim irtibat bürosu, gece saldırıya uğradı. Saldırıda seçim bürosunun camları kırıldı.

26 Nisan

* Yalova’nın Altınova ilçesindeki HDP seçim irtibat merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Büronun camına 3 kurşun isabet ederken, saldırıda yaralanan olmadı.

* İstanbul Pendik Esenyalı Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat bürosuna gece taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda büronun önündeki araçlar zarar gördü.

27 Nisan

* Adana’nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ne asılan HDP bayrakları yerlerinden sökülerek, çöp konteynerinde yakıldı.

28 Nisan

* Manisa'nın Soma ilçesi Gazi Osmanpaşa Caddesi’nde HDP seçim bürosuna saldırı düzenlendi, büro kullanılamaz hale geldi.

* Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde HDP ilçe binası ateşe verildi. Selçuklu ilçesinde partililerin bayrak asması engellenirken, Seydişehir ilçesinde de parti yöneticileri “bildiri dağıttıkları” için gözaltına alındı.

29 Nisan

* Elazığ’ın Aksaray Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Gazi Caddesi’nde HDP’nin seçim irtibat bürosu, seçim aracı taşlı saldırıya uğradı, parti bayrakları yakıldı.

* Uşak'ta 3 HDP’li darp edilir, HDP bayrakları yakıldı.

1 Mayıs

* Bilecik Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Parkı’nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup İstiklal Mahallesi Gülistan Sokak’taki HDP il binasına yürüyerek parti bayraklarının indirip yerine Türkiye bayrağı asılmasını istedi.

Bilecik Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş ve saldırgan grubun içinden biri HDP İl Eş Başkanı Ekrem Bedevi ile görüşerek bayrakların kaldırılmasını istedi, istemleri kabul edilmeyen saldırgan grup HDP bayraklarını indirdi.

* Trabzon’daki 1 Mayıs kutlaması yürüyüşü sırasında yaklaşık 200 kişilik bir grup HDP kortejine taş ve sopalarla saldırarak parti bayraklarını yaktı.

* Aksaray’da 1 Mayıs kutlamalarında HDP’liler saldırıya uğradı, saldırıda bir kişinin burnu kırıldı. Aksaray Valiliği, 10 Mayıs’ta düzenlenmek istenen dayanışma konserini “kamu düzenine tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle yasakladı.

2 Mayıs

* İstanbul Beylikdüzü HDP İlçe Örgütü binası önünde asılı duran HDP’ye ait bayraklar yakıldı.

* Kırşehir’de kimliği belirsiz kişilerin HDP İl Binası’na düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri şehir merkezinde saldırıya uğradı.

3 Mayıs

* Rize’nin Fındıklı ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolaysıyla Ülkü Ocakları ve MHP’li bir grup yürüyüş yapar. Yürüyüş sırasında HDP bürosuna girmek isteyen grupla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gruptakiler HDP bayraklarını yere atarak ateşe verdi.

* Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan 11 katlı belediye iş merkezinde HDP seçim bürosu açtı. MHP Mudanya İlçe Başkanı Yüksel Kesen ve bir grup MHP’linin kendi ilçe merkezlerinin yanındaki binada HDP seçim bürosunun açılmasına karşı çıkması sonucu iki parti mensupları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

* Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti'nde HDP'nin seçim anons aracı bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.

4 Mayıs

* HDP’nin açılışı 10 Mayıs’ta yapılacak İstanbul Kadıköy Kozyatağı seçim irtibat bürosuna gece kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda seçim bürosunun bazı camları kırıldı, camlara “Ne Mutlu Türküm Diyene, defolun” diye yazı yazıldı.

* İstanbul Beyoğlu Çıksalın Meydanı’nda HDP bayrağı asmaya giden partililer, bir gurubun saldırısı uğradı.

* Isparta’daki seçim çalışmaları kapsamında duvar ve bilboardlara sticker yapıştıran HDP’li gençler Fatih Mahallesi’ndeki adliye ve emniyet müdürlüğü binalarının civarında saldırıya uğradı. Saldırıda bir HDP’li yaralandı.

* Osmaniye’de Beyli Mahallesi’nde HDP seçim irtibat bürosunun önüne asılan parti bayrakları bir grup tarafından yakıldı.

5 Mayıs

* HDP tarafından Büyükçekmece Salıpazarı’nda açılan seçim standına yaklaşık 200 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi, saldırıda 4 HDP’li yaralandı.

* Ankara Çankaya'da ODTÜ'nün hemen bitişiğinde bulunan 100. Yıl İşçi Sitesi'nde HDP flamaları yakılmaya çalışıldı.

6 Mayıs

* Ankara'nın Mamak ilçesinde HDP’ye ait bir seçim arabası saldırıya uğradı, saldırıda maddi hasar meydana geldi.

* HDP’nin Elazığ Doğukent Mahallesi’nde bulunan kadın seçim bürosunun kapısı, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zorlandı. Kapıyı açamayan saldırganlar, seçim bürosu önünde bulunan HDP bayraklarını indirerek yaktı.

* Adana Merkez Seyhan İlçesi Baraj Yolu üzerindeki Gençlik Meydanı'nda stant kuran öğrencilerin, seçim bildirgelerini dağıttıktan sonra "Bizler HDP, Bizler Meclis'e" sloganıyla Çukurova Demokratik Öğrenci Derneği'ne yaptığı yürüyüşe 60 kişilik bir grup bıçak, sopa ve taşlarla saldırdı.

* Hatay'ın Erzin ilçesinde HDP'nin seçim irtibat bürosuna saldırı düzenleyen kişi polis çocuğu çıktı.

* Erzurum’da Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Yenişehir Harput Mahallesi’nde (Telsizler) HDP’nin bayraklarını evlerine ve mahalleye asanlara taş, sopa ve satırlarla saldırıldı.

Yüksekdağ: 43 saldırı

7 Mayıs

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 43 seçim bürolarının saldırıya uğradığını belirterek, 'Bu saldırıları düzenleyenler bize seçim kampanyasını baskıyla, silahla, şiddetle, tehditle var etmeye çalışanlar, gelip bize demokrasiden bahsediyorlar. Bu utanmazlıktan başka bir şey değildir' dedi.

* Elazığ’da HDP’nin kadın seçim bürosu bir grup tarafından saldırıya uğradı

8 Mayıs

* Antalya’da kurdukları seçim standını kaldırdıkları sırada HDP’li kadınlara, ellerinde Türkiye bayrakları bulunan 50 kişilik grup “Burası Türkiye, ya sev ya terk et. Kürtler dışarı” sloganları atarak saldırı girişiminde bulundu.

* Isparta’da HDP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi, büroda maddi hasar meydana geldi.

* Mersin’de HDP’nin seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.

9 Mayıs

* HDP Bolu il örgütünün seçim çalışmaları kapsamında kentin sokaklarına astığı bayraklar kimliği belirsiz kişiler tarafından toplanarak yakıldı.

* Mersin’in Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi’nde bulunan HDP seçim irtibat bürosuna gece saldırı düzenlendi. Saldırıda büronun camlarını kıran, bayraklarını söken ve kapısına taşa sarılı MHP bayrağı bırakan saldırgan ya da saldırganlar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

* Isparta’nın Gülistan Mahallesi’nde HDP’nin merkez seçim irtibat bürosuna gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

* Kayseri’de kimliği belirsiz kişilerce Yenidoğan seçim bürosuna saldırıda bulunuldu.

10 Mayıs

* Bolu’da bir grup, HDP’li öğrencilerin astığı tüm bayrakları indirip yaktı, ardından İzzet Baysal Caddesi’nde bayrak asan öğrencilere saldırdı.

Sabaha karşı polis öğrencilerin evlerini basarak, HDP İl Eş Başkanı Özgür Günaydın’ın da aralarında bulunduğu en az 12 kişiyi gözaltına aldı.

* İstanbul Kadıköy Kozyatağı’ında açılışı gündüz yapılan seçim bürosuna akşam saldırı düzenlendi. Aynı yere 4 Mayıs'ta da saldırı yapılmıştı.

* İstanbul Üsküdar Kuzguncuk’ta seçim standı açan kadınlar el bildirisi dağıttığı esnada standın etrafını saran bir gurup, ‘Burada HDP broşürü asamazsınız’ deyip standı dağıtarak kadınları darp etti.

* Erzurum’da HDP’liler seçim aracıyla Cumhuriyet Caddesi’nde tur atarken sayıları 400’ü bulan bir gurup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

* Edirne’de HDP il örgütünün Havsa ilçesinde düzenlediği seçim bürosunun açılışından sonra ilçeden seçim otobüsü ile ayrılan partililer, yaklaşık 100 kişilik bir gurubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırgan grup daha sonra yeni yapılan seçim bürosuna da taşlı saldırıda bulundu.

11 Mayıs

* Mersin’in Silifke ilçesinde HDP milletvekili adayı Mahmut Karabulut ve beraberindeki partililer İnönü Caddesi üzerinde seçim çalışması yaptığı sırada bir grubun saldırısına maruz kaldı. Saldırıda HDP üyesi Ayhan Karcı gözünden ve boynundan darp edilerek ağır yaralandı.

* Antalya’nın Alanya ilçesinde seçim standı açmak için Mahmutlar Mahallesi’ne giden HDP’lileri taşıyan seçim aracı, Alantur Mezarlık Kavşağı’nda plakasız bir araçtan inen 5 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı.

* Aydın’da, Atatürk Kent Meydanı’nda seçim çalışması kapsamında meydana stant açarak broşür dağıtan HDP’liler saldırıya maruz kaldı.

* Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde açılışı yapılan HDP seçim bürosundan ayrılmak üzere olan seçim aracına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu.

12 Mayıs

* Antep Üniversitesi’nde HDP için seçim çalışması yapan öğrencilerin açtığı standın karşısına MHP’li öğrenciler de standı açtı, bir süre sonra ise HDP’li öğrencilere saldırı yapıldı. Yaşanan gerginlikten kısa bir süre sonra polis HDP’li öğrencilere biber gazı ve coplarla saldırdı, 4 öğrenci yaralandı, 8 öğrenci gözaltına alındı.

13 Mayıs

* Bartın HDP il örgütüne, binanın önünde polis beklemesine rağmen saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda merkez tahrip edildi, binaya taş atıldı, “Sana termik santral yaptırmayacağız” pankartı indirildi.

14 Mayıs

* Kırşehir’de HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen mitingde Demirtaş’ın konuşmasının ardından sahneden inerek alanı terk etmesi sonrası güvenlik önlemi alan polislerin alandan çekilmesi sonucu bir grup HDP’lilere saldırdı, bir kişi yaralandı.

* HDP’nin Kadıköy Kozyatağı seçim bürosu, 4 ve 10 Mayıs saldırılarının ardından, akşam saatlerinde üçüncü kez saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda bir HDP’li yaralandı. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

* HDP’lilerin Çanakkale Mümtaz Pirinççiler Meydanı’nda açtığı stant sonrası bir grup taşlı ve bıçaklı saldırıda bulundu. Grubun saldırısının yanı sıra polisler de HDP’lilere saldırarak en az 6 kişiyi gözaltına alır.

15 Mayıs

* İstanbul Sultangazi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sultangazi Hükümet Konağı önünde yapılacak açılış töreninin çağrı bildirilerini dağıtan belediye işçileriyle tartışan iki HDP’li çevredeki silahlı kişiler tarafından vuruldu.

* Antalya’nın Gazipaşa ilçe merkezinde stant açan HDP’liler, yaklaşık 50 kişiden oluşan bir grubun saldırısına uğradı. Üç kişinin yaralandığı saldırıda, HDP Antalya milletvekili adayı Aysel İbili ile HDP Alanya Eş Başkanı İsmail İşli de darp edildi.

18 Mayıs

* HDP'nin Mersin ve Adana'daki seçim bürolarına, sabah saat 10:00 sıralarında peş peşe bombalı saldırı düzenlendi. Adana'da üç kişi yaralandı. HDP yönetimi, saldırılardan, mitinglerinde partiyi "terör örgütünün uzantısı" olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümeti sorumlu tuttu.

HDP'ye saldırıların kronolojisi; Evrensel, İMC TV, bianet, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Fırat Haber Ajansı (ANF) ve Etkin Haber Ajansı'nın (ETHA) haberlerinden derlendi.