Cumhurbaşkanlığı'ndan HDP saldırısına kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin Adana ve Mersin il örgütü binalarına yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. “Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz” diyen Kalın Türkiye'de herhangi bir siyasi partiye yapılan saldırı, bütün siyasi partilere yapılmıştır. Seçimlere birkaç hafta kalmışken bu tür provokatif eylemlerin, saldırıların yapılması asla kabul edilemez. Hangi taraftan gelirse gelsin ne şekilde olursa olsun. Bu tür saldırıları asla kabul etmediğimizi ifade etmek isterim' dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin Adana ve Mersin il binalarına yapılan saldırıya ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadelere yer verdi: "Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Türkiye'de herhangi bir siyasi partiye yapılan saldırı, bütün siyasi partilere yapılmıştır. Türkiye özgür demokratik bir ülkedir. Şurada seçimlere bir kaç hafta kalmışken bu tür provokatif eylemlerin, saldırıların yapılması asla kabul edilemez. Bununla ilgili yetkililer alandalar. Emniyet genel müdürlüğümüz, içişleri bakanlığımız olaya şu anda vaziyet etmektedirler. Olayın aydınlatılması için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Tabi olay aydınlatıldıktan bütün detaylar ortaya çıktıktan sonra yeni bir değerlendirme mutlaka yapacağız. Hangi taraftan gelirse gelsin ne şekilde olursa olsun. Bu tür saldırıları asla kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Sayın cumhurbaşkanımızın kendisinin de sık sık ifade ettiği gibi seçime giderken vatandaşlarımızın temel demokratik hakkı olan oylarını güvenli bir ortamda kullanmaları bu seçimin selameti, ülkemizin geleceği için büyük önem arz ediyor. Burada bütün siyasi partilerin azami gayreti göstermesi önem arz etmektedir. Aynı şekilde seçime katılım oranları noktasında da yine bu demokratik hakkın etkin bir şekilde kullanılması 7 Haziran seçimleri için önem arz ediyor. Böyle bir korku ortamını ortaya çıkartabilecek eylemelere asla izin verilmeyeceğini, devletin güvenlik birimlerinin de bu konuyla ilgili her türlü tedbiri almakta olduğunu tekrar ifade etmek isterim."