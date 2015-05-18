HDP: İktidar destekli karanlık güçler devrede

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi yazılı bir açıklamayla Adana ve Mersin'deki parti binalarına yönelik bombalı saldırıları kınadı. Açıklamada, "Siyasi iktidar destekli karanlık güçler devreye sokularak partimizin gelişmesi ve seçim çalışmaları engellenmek isteniyor" denildi.

HDP, parti binalarına yönelik bombalı saldırıların sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakan ile tüm hükümet yetkililerin olduğunu ifade etti.

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

“7 Haziran seçimleri yaklaştıkça partimize yönelik saldırılar da artıyor. Bugüne kadar Genel Merkezimiz dahil olmak üzere yaklaşık 60 noktada parti binalarımız, araçlarımız, üyelerimiz ve gönüllülerimiz saldırıya uğradı. Bu sabah Adana ve Mersin il binalarımıza yapılan bombalı saldırılar da işin hangi boyuta geldiğini gösteriyor. Adana il binamıza yapılan saldırıda 6 yöneticimiz ve çalışanımız yaralanmıştır.



Siyasi iktidar destekli karanlık güçler devreye sokularak partimizin gelişmesi ve seçim çalışmaları engellenmek isteniyor. Bu saldırıların siyasal sorumluluğu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan ve diğer AKP Hükümeti mensuplarına aittir. Her konuşmalarında partimizi hedef gösteren, Eş Genel Başkanlarımıza, parti yöneticilerimize ve vekil adaylarımıza hakaret eden ve iftira atan bu zihniyet bugün yeni ürünlerini Adana ve Mersin’de almıştır.



Şu bilinsin ki, hiçbir güç HDP’nin Türkiye halklarıyla buluşmasını engelleyemeyecektir. ‘Yeni Yaşam’ ve ‘Büyük İnsanlık’ çağrılarımız Türkiye’nin dört bir yanında hayat bulmaya devam ediyor.



Adana ve Mersin il binalarımıza yapılan bombalı saldırıları nefretle kınıyor, sorumluların bir an önce açığa çıkarılmasını bekliyoruz.”