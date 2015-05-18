T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP: İktidar destekli karanlık güçler devrede

'Bu saldırının sorumluluğu başka Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere diğer AKP hükümeti mensuplarına aittir'

18 Mayıs 2015 15:58

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi yazılı bir açıklamayla Adana ve Mersin'deki parti binalarına yönelik bombalı saldırıları kınadı. Açıklamada, "Siyasi iktidar destekli karanlık güçler devreye sokularak partimizin gelişmesi ve seçim çalışmaları engellenmek isteniyor" denildi.

HDP, parti binalarına yönelik bombalı saldırıların sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakan ile tüm hükümet yetkililerin olduğunu ifade etti. 

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

“7 Haziran seçimleri yaklaştıkça partimize yönelik saldırılar da artıyor. Bugüne kadar Genel Merkezimiz dahil olmak üzere yaklaşık 60 noktada parti binalarımız, araçlarımız, üyelerimiz ve gönüllülerimiz saldırıya uğradı. Bu sabah Adana ve Mersin il binalarımıza yapılan bombalı saldırılar da işin hangi boyuta geldiğini gösteriyor. Adana il binamıza yapılan saldırıda 6 yöneticimiz ve çalışanımız yaralanmıştır.
 
Siyasi iktidar destekli karanlık güçler devreye sokularak partimizin gelişmesi ve seçim çalışmaları engellenmek isteniyor. Bu saldırıların siyasal sorumluluğu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan ve diğer AKP Hükümeti mensuplarına aittir. Her konuşmalarında partimizi hedef gösteren, Eş Genel Başkanlarımıza, parti yöneticilerimize ve vekil adaylarımıza hakaret eden ve iftira atan bu zihniyet bugün yeni ürünlerini Adana ve Mersin’de almıştır. 
 
Şu bilinsin ki, hiçbir güç HDP’nin Türkiye halklarıyla buluşmasını engelleyemeyecektir. ‘Yeni Yaşam’ ve ‘Büyük İnsanlık’ çağrılarımız Türkiye’nin dört bir yanında hayat bulmaya devam ediyor.
 
Adana ve Mersin il binalarımıza yapılan bombalı saldırıları nefretle kınıyor, sorumluların bir an önce açığa çıkarılmasını bekliyoruz.”

ETİKETLER

hdpmersinpatlamaadanaaçıklamaiktidar

İlgili Haberler

AKP kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat'tan HDP'ye saldırı yorumu: Arkasında hükümet var!

'HDP'nin ufukta görünen barajı aşmış olması korkusu birilerini korkutuyor'

HDP saldırılarına CHP'lilerden tepki: AKP zihniyetinin eseridir

'Oy oranları her geçen gün daha da düşmekte olan AKP'nin lehine yeni provokasyonların devreye sokulduğu anlaşılıyor'

Şamil Tayyar: HDP saldırılarının arkasında PKK var

HDP'nin Adana ve Mersin'deki bürolarına düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralanmıştı

HDP Adana adayı Tugay Bek: Saldırı öldürme amaçlıydı

HDP Adana Milletvekili adayı Tugay Bek, patlamanın her gün toplantı yaptıkları saatle olduğunu belirterek 'patlamanın bilinçli şekilde bu saate denk getirildiğini' söyledi

Davutoğlu'dan HDP yorumu: En başından beri provokasyonları bekliyorduk

'HDP'ye yönelik saldırılardan dolayı provakif eylemler olursa veya yön değiştirip Ak Parti'yi, hükümeti hedef alırsa buna taviz vermeyiz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24