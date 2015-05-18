AKP kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat'tan HDP'ye saldırı yorumu: Arkasında hükümet var!

AKP kurucularından ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili adayı Dengir Mir Mehmet Fırat, partisinin Mersin ve Adana'daki il başkanlıklarındaki patlamalarla ilgili, "Bu olayların tamamının arkasında devleti yöneten hükümetin olması gerekiyor" dedi.

Patlamaların miting günlerinde yaşandığına dikkat çeken Fırat, "HDP'nin ufukta görünen barajı aşmış olması korkusu birilerini korkutuyor" diyerek, "Bireylerin ve kurumların güvenliği sağlanmadığı gibi hedef gösterildiğini" söyledi.

HDP'nin Mersin ve Adana'daki bürolarında yaşanan patlamalara HDP cephesinden ilk tepki Mersin Milletvekili adayı Dengir Mir Mehmet Fırat'tan geldi. Fırat şunları söyledi:

"Yapacakları tüm tahriklere provokasyonlara rağmen biz HDP olarak seçmen kitlemizle beraber soğukkanlılığımızı koruyacağız. Provokasyona gelmeyeceğiz. Dün Adana'da mitingimiz vardı, bugün de Mersin'de miting var. İkisinin aynı zamanda olması kesinlikle bir plan içerisinde yapıldığını gösteriyor. Bir çok yerde de bu saldırı tekrar ediyor. Bundan sonra da etmeyeceğini düşünmüyoruz, edebilir. HDP'nin ufukta görünen barajı aşmış olması korkusu birilerini korkutuyor. Ama korkunun da ecele faydası yok. Faili meçgul bir olay değil bana göre. Bu olayların tamamının arkasında devleti yöneten hükümetin olması gerekiyor. Çünkü temel görevi devletin, bireylerin ve kurumların can güvenliğini sağlayabilmektir. Sağlanmıyorsa bir de hedef gösteriyorsa suçları daha da katmerleşmiş olduğunu söyleyebilirim."

AKP Mersin Milletvekili Adayı Muhsin Kızılkaya da olayla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Kızılkaya şöyle konuştu, "Ben de şu anda İstanbul'dayım, haberi burada öğrendim. Emniyet müdürüyle görüştüm. Onların da ellerinde kesin bilgi yok. Sadece ses bombası bilgisi var. Büyük bir panik havasının yaratıldığı muhakkak."

HDP'li Pervin Buldan sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. Buldan'ın konuya ilişkin "Ne cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne de Hükümet'in diğer yetkilileri bugünkü saldırılarla ilgili kınama yapmasınlar. Sussunlar yeter!" ifadelerini kullandı.