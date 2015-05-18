HDP binalarında patlama, 6 kişi yaralı!

Adana ve Mersin 'de HDP İl Başkanlıkları'nın bulunduğu binalarda bu sabah patlamalar meydana geldi. Binalarda ve parti merkezlerinde hasara yolaçan patlamalar sırasında Adana'da 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Adana'daki patlama kargo paketinden, Mersin'deki ise dün gönderilen çiçeğin patlaması sonucu gerçekleştiğiddia ediliyor.

Mersin’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) il teşkilatının bulunduğunu binadan büyük bir patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Aynı dakikalarda Adana HDP il başkanlığının bulunduğu 3 katlı binanın ikinci katında da patlama meydana geldi.

Kargo paketi patladı

HDP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre Adana'daki patlama gönderilen kargo paketinden kaynaklandı. Mersin'de ise dün gönderilen çiçek buketi bugün açılınca patlama gerçekleşti.

Mersin'de çiçek patladı

Mersin'deki patlamanın dün gönderilen bir çiçek buketinden kaynaklandığı açıklandı.

Patlama mutfakta mı oldu?

Anadolu Ajansı'na göre ise, Mersin Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Mersin'deki HDP binasının mutfak bölümünde patlama meydana geldiğini, ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını bildirdi.

Dün Adana'da bugün Mersin'de miting

HDP'nin dün Adana'da mitingi gerçekleşti. Bugün ise HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda miting yapacaktı.

HDP'lilerden polise tepki



Adana ve Mersin'de HDP il ve ilçe başkanlıklarının bulunduğu binalarda aynı dakikalarda patlamalar meydana geldi. Adana'daki patlamada 3 kişi yaralandı.



Saat 10.00 sıralarında Adana'nın Cemal Gürsel Caddesi'nde HDP İl Başkanlığının bulunduğu işhanında 4. katta meydana gelen patlama, işyerlerinin yoğun olduğu semtte büyük panik yarattı. Patlama sesi ile birlikte devriye ve takviye polis ekipleri çevreyi kontrol altına aldı.

Seyhan İlçe Başkanı'nın makam odasındaki patlamada ilçe eşbaşkanı Hüseyin Beyaz, ESP eski il başkanı Sabahattin Pişkinbaş ile İbrahim Yakup yaralandı. Ardından, patlamaya bağlı küçük çaplı bir yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

HDP Mersin İl Teşkilatı'nın bulunduğu binada şiddetli patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı bulunmuyor.



Mersin Merkez Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi 111 Sokak'taki Alanya İş Merkezi'nde patlama meydana geldi. Birinci katında HDP Mersin İl Teşkilatı'nın bulunduğu iş merkezindeki patlamanın sesi kentin her yerinden duyuldu. Patlamayı duyan çok sayıda polis ve vatandaşlar iş hanına akın etti. Bomba şüphesinin olduğu patlama sonrası iş merkezine gelen bazı HDP'liler polise tepki göstererek olayın provokasyon olduğunu söyledi.

Yaralıların kimlikleri

Yaralılardan birinin kimliğinin Hüseyin Beyaz olduğu öğrenildi. HDP Seyhan İlçe Teşkilta Başkanı Beyaz'ın sağlık durumu iyi.