Davutoğlu'dan HDP yorumu: En başından beri provokasyonları bekliyorduk

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin Mersin ve Adana'daki seçim bürolarına düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Saldırganların bulunması için gerekli talimatları verdiğini söyleyen Davutoğlu, "Birileri provakasyon yapabilirir. En başından beri bekliyorduk böyle provakasyonların olabileceğini. Bu saldırıları hem kınıyoruz, hem de sonuna kadar takipçisi olacağız. Bütün partilere sesleniyorum. Kim olursa olsun yapılan saldırılara hep beraber karşısında durmalıyız" dedi.

Partisinin Karaman'da düzenlediği mitingde konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti Genel Başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak söylüyorum; kim seçim kampanyasına şiddet bulaştırırsa, kim seçim kampanyasında herhangi bir şekilde şiddete yönelik bir çağrıda bulunursa, bunun karşısında en önce AK Parti duracak.

Bugün sabah İçişleri Bakanı'mızla konuştum tüm bilgileri aldım ve net bir talimat verdim. "Arkasında kim varsa bu saldırıların çıkarın, müsebbipleri için gereken her türlü takibatı yapı" dedim. 7 Haziran'a hep beraber barış içinde yürüyeceğiz.

Birileri provokasyon yapabilirir. En başından beri bekliyorduk böyle provakasyonların olabileceğini. Bu saldırıları hem kınıyoruz, hem de sonuna kadar takipçisi olacağız. Bütün partilere sesleniyorum. Kim olursa olsun yapılan saldırılara hep beraber karşısında durmalıyız.

Saldırılara karşı bir net tavrı ortaya koyarken bu saldırılardan dolayı provakif eylemler olursa vaya yön değiştirip Ak Parti'yi veya hükümeti hedef alırsa buna da taviz vermeyiz.

Bu seçime giderken başka oyunun içine girdiler. Meydan okudum. Eğer seçimi kaybedersek bırakırız, siz bırakmaya hazır mısınız dedik. Çark ettiler. Kılıçdaroğlu 'Eski oyumu çıkaramazsam bırakırım' diyor. Eski oyun neydi ki? Bahçeli, 'Oyum düşmezse bırakmam' diyor. Yüzde 13, yüzde 14 ile millete iktidar ümidi verebilir misin? HDP Eş Başkanı, 'Barajı geçmezsem' diyor. Bizde başarı da başarısızlıkta benimdir, gereğini yaparım diyorum. Arkalarında da dördüncü paralel çete. Ak Parti'yi iktidar yapar mıyız? Siyaset meydanında 1 doğru 4 yanlışı götürür.