HDP Adana adayı Tugay Bek: Saldırı öldürme amaçlıydı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili adayı avukat Tugay Bek, her sabah saat 08.30'da il binasında adayların katılımıyla seçim koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, “patlamanın bilinçli şekilde bu saate denk getirildiğini” söyledi. Bu saldırının öldürme amaçlı olduğunu savunan Bek, "Çünkü biz patlamanın olduğu odada da toplanmış olabilirdik" dedi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Bek’in açıklamaları şöyle:

'Toplantı saatinde patladı'

"Biz her sabah il binasında saat 08.30'da toplantı yapıyoruz. Adaylarla birlikte seçim koordinasyon toplantısı oluyor. Bugünkü toplantıda ben de vardım, diğer aday arkadaşlarımız ise çalışmadaydı. Bizim binamız iki katlıdır. Üst katta il başkanlığı, alt katta ilçe başkanlığı vardır. Toplantı bitmek üzereyken patlama oldu. Alt katta, ilçe başkanının odasındaki makam masası civarında patlama oldu. Güçlü bir patlama yaşandı. Çünkü duvar parçalandı. Her tarafa cam ve çerçeve parçaları dağıldı. Patlama sırasında biz üst kattaydık. Aşağıdaki üç arkadaşımız; İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz ile İbrahim Yakut ve Sebahattin Pişkinbaş yaralandı. Onları hastaneye kaldırdık.

'Odada biz de olabilirdik'

Patlamanın neden olduğunu bilemiyorum ancak güçlü ve öldürmeye yönelik bir patlama olduğunu düşünüyorum. Uzun bir süredir HDP'liler hükümet ve cumhurbaşkanı tarafından hedef gösteriliyor ve değişik saldırılar oluyordu. Bunların hiç birinde hükümet tarafından bir kınama gerçekleştirilmedi. Bunlarla bağlantılı olduğunu sanıyorum. Bu patlama sadece gözdağı amaçlı değil, öldürme amaçlıdır. Çünkü biz patlamanın olduğu odada da toplanmış olabilirdik. Bilinçli bir şekilde toplantı saatine denk getirildiğini düşünüyorum."

Beştaş: Süleyman Soylu başınıza yıkacağız demişti

HDP'nin bir diğer Adana milletvekili adayı Meral Danış Beştaş da saldırılarla ilgili Bianet'e konuştu. Adana'da bugüne kadar hiçbir saldırı olmadığını belirten Beştaş, "Dünkü coşkulu Adana mitingi birilerini tedirgin etti" dedi. "Patlamanın nasıl olduğunu tam bilemiyoruz. Seçim kampanyasındaki yoğunluktan faydalanılmış. HDP'nin Türkiye'deki algısını, ona verilen desteği ortadan kaldırmak için ciddi bir girişimdir, azmettiricileri ortada. AKP Genel Başkan yardımcısı Süleyman Soylu'nun 'başınıza yıkacağız' demesiyle bu saldırıların arasında doğrudan bir bağlantı var. Her gün meydanlarda HDP'yi hedef gösteren bir dilin sonuçları vahim oluyor. Adana'da bugüne kadar seçim kampanyamızda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bize yönelik ilgi, dünkü mitingin coşkulu geçmesi birilerini tedirgin etti. Aynı anda hem Mersin hem Adana'da aynı dakikalarda saldırı olmasının mesajı çok açıktır. Saldıranlar ve azmettiricilerin kimliği açıktır."