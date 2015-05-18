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HDP saldırılarına CHP'lilerden tepki: AKP zihniyetinin eseridir

'Oy oranları her geçen gün daha da düşmekte olan AKP'nin lehine yeni provokasyonların devreye sokulduğu anlaşılıyor'

18 Mayıs 2015 14:39

Mersin ve Adana HDP İl teşkilatının bulunduğunu binalarda eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarla ilgili siyasilerden tepkiler sürüyor. CHP'li Hüseyin Aygün ve Sezgin Tanrıkulu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabında yaptığı açıklamada “HDP binalarına dönük Mersin ve Adana’daki bombalı saldırıllar, ‘HDP’nin barajı geçmesi demokrasiyi zedeler’ diyen AKP zihniyetinin eseridir!” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise saldırıların ardından iki gün önce yaptığı açıklamayı tekrar gündeme getirdi ve hükümeti uyardı.

Tanrıkulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

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